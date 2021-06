La solución española SILO, "el cerebro" para la Gestión de Almacenes creada por DXC Technology, incorporará IA y ya se exporta a Europa y América Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 14:19 h (CET) SILO nació hace 30 años en España para dar servicio a General Motors. Fue una de las primeras soluciones de gestión logística de almacén paquetizadas del sector. Es el sistema central que gobierna la recepción de mercancías, su almacenamiento y el envío de pedidos, sincronizando personas y máquinas tanto en mega almacenes como en los de tamaño medio La logística y dentro de ella, la Gestión de Almacenes es un factor clave para el éxito del eCommerce. La reducción de los plazos de entrega y la mejora de la calidad del servicio, 24 horas al día, suponen un “más difícil todavía” y la Inteligencia Artificial puede ayudar a conseguirlo.



DXC está incorporando IA a su solución SILO desarrollada en España, con el objetivo de ayudar a gestionar almacenes en todo el mundo y dar servicio a grandes fabricantes y proveedores de automoción, multinacionales de alimentación, de moda, de distribución, operadores de telefonía, operadores logísticos, retailers, sistemas de salud e, incluso, ejércitos. Es “el cerebro” que gobierna la recepción de stock, su almacenamiento y el envío de pedidos, sincronizando un flujo continuo de personas y máquinas, utilizando una mínima cantidad de espacio y tiempo.



Desarrollado en Zaragoza hace 30 años para la planta de General Motors, SILO representa desde hace años el estado del arte del sector. Fue pionera en operar tiendas Online e interoperar con el Cloud. En sus próximas versiones, incorporará la Inteligencia Artificial para optimizar la operativa de almacenes y eliminar cuellos de botella, ofreciendo una respuesta a las demandas crecientes de inmediatez derivadas de la omnicanalidad y el eCommerce.



Todo tipo de almacenes

Después de todos estos años de evolución, SILO es la solución de referencia en el sector por tecnología, capacidad de integración y flexibilidad. Se adapta a cualquier tipo de empresa rápidamente y soporta todo tipo de almacenes: manuales, semiautomáticos, automáticos, robotizados, etc. y destaca por su capacidad de integración y robustez que garantiza la continuidad de la operativa en situaciones de máxima demanda. Gracias a su escalabilidad y modularidad, SILO es una solución adecuada tanto para almacenes de tamaño medio como para mega almacenes con cientos de miles de ubicaciones.



Siempre en vanguardia

Con un equipo formado por 60 profesionales, la mayoría radicados en Zaragoza, de los que el 15% trabaja en el área de I+D+i, SILO se sitúa en vanguardia del sector en un momento de profunda transformación provocada por la eclosión del eCommerce. “Hoy dos años son una eternidad - explica Javier Díaz Maag, responsable de SILO de DXC Technology- y muchas empresas corren el riesgo de quedarse atrás si no son capaces de responder a la inmediatez que demanda el mercado. Nuestra solución SILO es la más potente a nivel mundial, es referencia en el sector. La incorporación de la IA permitirá optimizar la operativa y eficiencia general del almacén, evitando cuellos de botella que se producen especialmente en momentos de máxima demanda, cada vez más habituales a causa del eCommerce. La IA permitirá anticiparse al problema y generar flujos alternativos que eviten la saturación puntual de determinadas zonas del almacén".



El desafío del plazo de entrega

Según Javier Díaz, actualmente las grandes tendencias son la agilización y la automatización de la operativa en el almacén, gestionadas con soluciones como SILO. “Distribuidores y retailers, embarcados en la venta online y la omnicanalidad, deben ofrecer plazos de entrega acelerados, ya que un porcentaje muy alto de las ventas online se pierden si el plazo es demasiado largo. Además de una buena página web, deben contar con almacenes cada vez más dinámicos, más flexibles y rápidos. Todavía queda mucho por hacer en este campo. Los fabricantes -explica- tienen otro timing y les preocupa más la automatización y su transformación hacia un modelo de Industria 4.0”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.