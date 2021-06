Navarra reunirá en Edifica 21 los máximos referentes en edificación sostenible Comunicae

jueves, 17 de junio de 2021, 10:20 h (CET) Ayer tuvo lugar la presentación oficial de Edifica 21 que organiza el Consorcio Passivhaus y tendrá lugar del 1 al 3 de septiembre en Pamplona. Edifica, es un encuentro de carácter bienal que acogerá 68 stands, 50 de ellos serán de empresas expositoras y 7 para entidades institucionales y prevé más de 5.000 asistentes Edifica 21 ya es realidad y ayer se le dio la bienvenida en Pamplona. Koldo Monreal, director del encuentro, Manel Medina, presidente del Consorcio Passivhaus y Miguel Rodríguez, vicepresidente II de la entidad desveló la programación y todas las mesas de debate que tendrán lugar del 1 al 3 de septiembre. La rueda de prensa se pudo seguir en directo de manera presencial en la Sala de Armas del Jardín de la Ciudadela de Pamplona y por streaming.

Contó con la presencia institucional de los Excelentísimo Señores Enrique Maya, alcalde de Pamplona y José María Aierdi, vicepresidente II del Gobierno de Navarra y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. Se cumplieron todos los protocolos sanitarios exigidos y congregó a cerca de cincuenta personas entre autoridades, consorciados, miembros asociados a Consorcio y agentes sectoriales.

Manuel Medina, presidente del Consorcio Passivhaus fue el encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes y de este modo arrancar el "encuentro único en edificación sostenible", ha declarado. Koldo Monreal, director de Edifica sentenció que "estamos viviendo una gran transformación social y queremos contribuir al cambio introduciendo debate, discurso y ética del buen hacer". También hizo hincapié en por qué Pamplona y su provincia serán sede permanente de Edifica y es que es mucha la ventaja que llevan trabajando la tecnología, la movilidad o las renovables, entre otros aspectos.

"Edifica es un concepto innovador donde más de 60 empresas se unirán para hacer networking en un entorno seguro y con el reto de trazar estrategias que nos lleven a la descarbonización", afirmó Miguel Rodríguez, vicepresidente II del Consorcio Passivhaus quien desgranó las temáticas de las que consta Edifica y las mesas de debate que tendrán lugar.

El Excelentísimo alcalde Pamplona, Enrique Maya hizo énfasis en que "realmente estamos viviendo una revolución y que nuestra ciudad y la Ciudadela, el corazón de ella, demuestra lo mucho que apostamos por los lugares atractivos y verdes que son tan importantes de preservar".También recalcó que tiene que haber una implicación muy potente por parte de las administraciones con los ciudadanos.

A continuación, José María Aierdi, vicepresidente II del Gobierno de Navarra quiso agradecer la iniciativa de EdiFica 21 "por su audacia a la hora de abordar todos estos desafíos globales y porque también en esta su segunda cita bienal, y con el compromiso de hacerlo en posteriores ediciones, EdiFica 21 haya elegido Pamplona como sede permanente de este evento".

Mesas de debate, las grandes protagonistas

Estos espacios centrarán Edifica 21 y serán presididas por líderes de mesas quienes tocarán aspectos relevantes con el objetivo de seguir impulsando la edificación sostenible:

Smart Cities donde se tratará la gestión del Big data aplicada a la gestión de las ciudades. Estará liderada por Sergio Díaz de Garaio del Dpto. de Energética Edificatoria de CENER (Centro Nacional de Energías Renovables)

donde se tratará la gestión del Big data aplicada a la gestión de las ciudades. Estará liderada por del Dpto. de Energética Edificatoria de CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) Arquitectura y Ciudad que se centrará en crear espacios urbanos inclusivos, seguros y sostenibles. Liderada por Angela Balldellou , directora del Observatorio 2030 y del Gabinete de Presidencia CSCEA (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España). .

que se centrará en crear espacios urbanos inclusivos, seguros y sostenibles. Liderada por , directora del Observatorio 2030 y del Gabinete de Presidencia CSCEA (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España). . Rehabilitación energética recordando que España tiene un parqué de edificios envejecidos que consumen el 30% de la energía mundial y producen el 28% de las emisiones de CO2. Liderada por Javier Arana, vocal de la Junta del COAATIE (Colegio Oficial de Aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de Edificación de Navarra).

recordando que España tiene un parqué de edificios envejecidos que consumen el 30% de la energía mundial y producen el 28% de las emisiones de CO2. Liderada por vocal de la Junta del COAATIE (Colegio Oficial de Aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de Edificación de Navarra). Integración de las Energías Renovables a las ciudades, se hablará de su auge y su papel para hacer frente a la descarbonización. Liderada por Antonio Rodríguez , gerente de CITI (Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra).

a las ciudades, se hablará de su auge y su papel para hacer frente a la descarbonización. Liderada por , gerente de CITI (Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra). La movilidad sostenible y su transición hacia ella alrededor de la electrificación del transporte. Liderada por Car los del Río Catedrático UPNA (Universidad Pública de Navarra) y co-liderada por. Miguel Iriberri , decano de COINA (Colaboración Industrial de Navarra) y Presidente de la Fundación Industrial Navarra.

y su transición hacia ella alrededor de la electrificación del transporte. Liderada por Catedrático UPNA (Universidad Pública de Navarra) y co-liderada por. , decano de COINA (Colaboración Industrial de Navarra) y Presidente de la Fundación Industrial Navarra. Cimientos de igualdad , alianza estratégica que fomenta la igualdad de género en el sector de la construcción. Liderada por Carlos Hernández de la Junta Directiva del Consorcio Passivhaus.

, alianza estratégica que fomenta la igualdad de género en el sector de la construcción. Liderada por de la Junta Directiva del Consorcio Passivhaus. Eficiencia energética que se centrará en el parqué de viviendas, una solución más económica y menos explotada. Liderada por Diana Torres , directora técnica del Consorcio Passivhaus.

que se centrará en el parqué de viviendas, una solución más económica y menos explotada. Liderada por , directora técnica del Consorcio Passivhaus. Confort y salud donde se hablará las nuevas exigencias en el hogar para hacer de ellos espacios más sostenibles y saludables con aire interior limpio. Liderada por Josep Castellà , vicepresidente de AESCAI (Asociación Española para la Salud y el Confort y la Calidad de Ambiente Interior).

donde se hablará las nuevas exigencias en el hogar para hacer de ellos espacios más sostenibles y saludables con aire interior limpio. Liderada por , vicepresidente de AESCAI (Asociación Española para la Salud y el Confort y la Calidad de Ambiente Interior). Sostenibilidad y circularidad abordará la vida de los edificios y sus materiales más allá del uso del edificio.

abordará la vida de los edificios y sus materiales más allá del uso del edificio. La industrialización como reto del sector, hay que profesionalizarse para minimizar riesgos. Liderada por Alberto Bayona director gerente de Nasuvinsa (Navarra de Suelo y Vivienda). Esta mesa también contará con personalidades del sector como Patxi Mangado , patrono-fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad, y José Maria Ezquiaga.

como reto del sector, hay que profesionalizarse para minimizar riesgos. Liderada director gerente de Nasuvinsa (Navarra de Suelo y Vivienda). Esta mesa también contará con personalidades del sector como Patxi , patrono-fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad, y José Maria Ezquiaga. Promoción y modernización del desarrollo rural para que la transición ecológica llegue a este entorno.

para que la transición ecológica llegue a este entorno. Transformación digital, la gran revolución pendiente del sector. Liderada por José Manuel Cabrero, director del Dpto. de Construcción, instalaciones y estructura y director de la Cátedra Madera y coordinador de digitalización de la Escuela de Arquitectura-UNAV-Universidad de Navarra). El encuentro Edifica presenta este año tres escenarios. Por un lado el Jardín de la Ciudadela, donde se situarán los stands, la Sala de Armas, lugar en el que se efectuarán las mesas redondas y la Plaza del Castillo de Pamplona, donde estará expuesta la Tiny House, una casa en miniatura para acercar al ciudadano las ventajas de una casa pasiva.

Como novedad de esta edición, se presentará el Premio Edifica que saldrá de todas las candidaturas que se postulen para ello. Pronto se presentará un call for papers para que se puedan empezar a presentar proyectos y así empezar a calentar motores para la feria de edificación sostenible por antonomasia en España.

Sobre Consorcio Passivhaus

El Consorcio Passivhaus es una asociación sin ánimo de lucro que congrega actualmente a 24 empresas del ámbito de la industria, de la construcción y de la tecnología totalmente comprometidas y dispuestas a liderar una construcción sostenible, de calidad y saludable. Desde el Consorcio Passivhaus-ECCN se toma como referencia de calidad el estándar de construcción Passivhaus para llegar a los edificios de consumo casi nulo, edificios pasivos y edificios de balance neto o positivo.

La misión y el objetivo es, por un lado, acelerar la llegada al usuario final de los edificios de consumo casi nulo-pasivos y, por otro lado, dinamizar a los actores presentes en el mercado de la edificación para que se identifiquen con el mensaje y adquieran el mismo nivel de compromiso hacia esa transformación del sector de la construcción. Se trata de un compromiso con las ciudades y los habitantes.

El Consorcio Passivhaus ofrece al usuario la información necesaria para cumplir con las prestaciones energéticas, confort y económicas exigidas en edificios nuevos y/o rehabilitados de consumo casi nulo. La máxima de la asociación es apostar por productos que ofrecen un radical aumento del bienestar, del confort, de la salud y el ahorro energético al usuario. El conjunto de empresas asociadas cuenta con más de 30 productos con certificado Passivhaus, estrategias empresariales

