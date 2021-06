AleaSoft: Las oportunidades de las renovables en Estados Unidos Comunicae

miércoles, 16 de junio de 2021, 17:31 h (CET) Estados Unidos se ha propuesto ser neutro en emisiones en 2050 y ya en 2035 conseguir producir toda su electricidad de fuentes de energía renovable. La cantidad de nueva capacidad necesaria para conseguir esos objetivos en relativamente poco tiempo hacen del país norteamericano una de las regiones con más oportunidades para las inversiones en energías renovables. AleaSoft dispone de las previsiones de precios de largo plazo necesarias para el desarrollo de instalaciones renovables en Estados Unidos El objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de las temperaturas globales por debajo de los 2 °C es, por definición, un objetivo que implica a todos los países del planeta. La Unión europea ha sido firme en ese compromiso y ha aprobado objetivos de neutralidad climática para 2050, con el objetivo intermedio de reducción en un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a los niveles de 1990.

Todos los países de la Unión han preparado sus Planes de Energía y Clima con los objetivos a perseguir y las políticas a tomar para hacerlos posibles en energías renovables, eficiencia energética y descarbonización, todos ellos alineados con los objetivos comunes a 2030 y 2050. Probablemente, un ejemplo en el que muchas economías mundiales se podrán fijar, al menos en propósitos.

Pero en el otro lado del Atlántico se encuentra otra gran economía mundial, Estados Unidos. Después de cuatro años muy erráticos en muchos sentidos durante la administración Trump, especialmente en cuanto a políticas medioambientales, con la llegada a la Casa Blanca del presidente Biden, las políticas medioambientales han resurgido con mucha fuerza y se están proponiendo objetivos muy ambiciosos.

El país norteamericano también se ha propuesto ser neutro en emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero para 2050, con una reducción de las emisiones del 50% en 2030 con respecto a los niveles de 2005. El presidente norteamericano ha propuesto que el 100% de la electricidad generada en 2035 sea de fuentes de energía renovable.

Problemáticas específicas para el desarrollo de las renovables en Estados Unidos

A diferencia del continente europeo que, en promedio, puede considerarse densamente poblado, en América del Norte existen grandes extensiones con muy poca población o muy diseminada. Esto constituye un problema en cuanto a las líneas de alta tensión de transporte de la electricidad. Las regiones con mayor recurso solar y eólica son aquellas que no acostumbran a tener una infraestructura robusta de líneas de transporte de electricidad.

A eso hay que añadirle que muchos de estos terrenos en zonas con mucho recurso renovable son terreno público, ya sea del estado en cuestión como del gobierno federal, y los trámites y burocracia para poder desarrollar instalaciones de generación renovable en esos terrenos es mucho más tediosa y larga que en terrenos de titularidad privada.

Para ello, el departamento de interior tiene el objetivo de aprobar la construcción de 25 GW de renovables en terrenos federales para 2025. Para llegar a los objetivos de neutralidad climática en 2050, algunos estudios indican que podría necesitarse cinco veces más superficie de terrenos públicos.

Las inversiones en renovables

Los anuncios de inversiones y disposición de dinero por parte de la administración del presidente Biden para la consecución de los objetivos medioambientales han sido continuos en los últimos meses. Entre muchos otros anuncios, específicamente para las energías renovables, han prometido 800 mil millones de dólares destinados a la industria de turbinas eólicas y paneles solares, para la transición de la industria automovilística hacia los vehículos eléctricos y para las centrales nucleares de la siguiente generación.

Adicionalmente, el Departamento de Energía destinará 15,5 millones de dólares a llevar la energía solar a las comunidades más desatendidas y perjudicadas por la contaminación de los combustibles fósiles, y para potenciar las industrias de las energías renovables.

El crecimiento de las energías renovables en Estados Unidos

En 2020, Estados Unidos registró un récord de nueva capacidad instalada de energías limpias, doblando la cantidad que se había instalado durante 2019. En total, fueron más de 35 GW de nueva capacidad renovable, 18,7 GW de los cuales fueron de energía solar, un 65% más que en 2019, y 16,5 GW de energía eólica, un 178% más que en 2019. Además, durante 2020 también se instalaron 1,1 GW de almacenamiento de energía en baterías.

Este crecimiento situó la potencia de eólica y solar en 169 GW a finales de enero de 2021 y durante el primer trimestre del año ya se superaron los 100 GW de capacidad solar.

Mirando hacia el futuro, hacia los objetivos de 2030 y 2035, la mayoría de los estudios estiman necesario un crecimiento anual de la capacidad renovable de alrededor de los 70 GW, el doble del récord conseguido en 2020. El ritmo de instalación de baterías también se espera que aumente y que pueda llegar a los 7,5 GW por año a partir de 2026.

Fijándose en el objetivo final de neutralidad climática para 2050, el ritmo de nueva capacidad renovable debería crecer hasta los 100 GW anuales.

El coste de producir electricidad con energías renovables

Uno de los aspectos claves para el éxito de las renovables es la competitividad de sus costes que han disminuido de manera espectacular en las últimas décadas, y se espera que esta tendencia continúe en el futuro.

Actualmente, el coste de producir electricidad, LCOE por sus siglas en inglés, para la tecnología solar fotovoltaica, para una instalación media, se sitúa alrededor de los 68 $/MWh en Europa y de los 43 $/MWh en Estados Unidos.

En cuanto a la tecnología eólica, hay que diferenciar entre eólica onshore y offshore. Para la tecnología onshore, los costes actuales rondan los 54 $/MWh en Europa y los 38 $/MWh en Estados Unidos. Para la offshore, los costes son de momento menos competitivos y se sitúan en unos 88 $/MWh en Europa y unos 64 $/MWh en Estados Unidos.

Las oportunidades de inversión en renovales en Estados Unidos

Al igual que en Europa, los objetivos de capacidad renovable que se han establecido en Estados Unidos crean una excepcional oportunidad para las empresas inversoras y desarrolladoras de instalaciones de generación de electricidad renovable. Los ritmos de crecimiento necesarios para alcanzar los objetivos son enormes y se va a necesitar mucha inversión.

Para una inversión responsable en parques de generación renovable es indispensable disponer de previsiones fiables de los precios del mercado en el largo plazo, necesarias para PPA y para conseguir financiación. AleaSoft también dispone de previsiones de precios para los mercados eléctricos de Estados Unidos. Previsiones de precios de largo plazo con bandas de confianza para la gestión de riesgos y con la necesaria granularidad horaria para estimar el precio capturado y los ingresos futuros para cada proyecto en particular.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/oportunidades-energias-renovables-estados-unidos-america/

