Síntomas de las adicciones: Cómo saber si un amigo o familiar tiene un problema, según Llaurant La Llum

miércoles, 16 de junio de 2021, 11:04 h (CET) Las adicciones son un problema que puede afectar a cualquier persona y repercute de forma negativa en todo su entorno. Es importante conocer los síntomas para poder detectar la enfermedad cuanto antes y buscar la mejor solución en función de la situación del paciente. Este artículo pretende dar a conocer los síntomas más habituales que caracterizan este tipo de conductas y pacientes El problema de las adicciones y sus síntomas

En pleno siglo XXI, las adicciones constituyen un problema cada vez más presente en el entorno familiar, laboral y social. Es importante conocer bien cómo funciona esta enfermedad, pues entender sus causas y saber identificar sus signos y síntomas puede ayudar a una detección y tratamiento precoz. Se trata de una enfermedad reconocida por la OMS, de origen físico y psicoemocional, en la que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Principalmente existen adicciones toxicas (a sustancias como el alcohol, cocaína, porros, heroína, fármacos…) y comportamentales (juego patológico, compras, sexo…). La adicción puede coexistir simultáneamente a un trastorno de psiquiátrico, pudiendo haber sido a menudo causa o consecuencia del mismo. Estos son casos de patología dual, los cuales requieren un abordaje aún más específico por la diversidad y complejidad de factores que intervienen.

Llaurant La Llum lleva más de 35 años ayudando a personas con conductas adictivas. Cuenta con un centro residencial en plena naturaleza, y con un centro ambulatorio en el centro de Valencia. Ambos recursos están acreditados por la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana como centros sanitarios para el tratamiento de conductas adictivas y trastornos asociados. El equipo terapéutico es multidisciplinar especializado, formado y con gran experiencia en el tratamiento, deshabituación y desintoxicación de adicciones.

A lo largo de los más de 35 años de tratamiento de pacientes con trastornos adictivos han podido constatar que hay una serie de signos y síntomas comunes muy similares en todas las personas que sufren una adicción, sea del tipo que sea. Estos cambios se manifiestan en todas las esferas de la vida de la persona: la personal, familiar, laboral y social. Con el consumo, las personas van perdiendo el control progresivamente sobre sí mismos y cuando se encuentran en un estadio de abuso y dependencia, es entonces cuando más se acusan y se evidencian los principales signos de alerta: cambios de humor y estado de ánimo, aislamiento progresivo, alteraciones del sueño, irritabilidad, falta de concentración y problemas de memoria, etc... Primero la persona va abandonando sus intereses y aficiones, dejándolas en un segundo plano siempre por detrás de la adicción. Después de abandonar lo opcional se comienza también a fallar en las obligaciones y responsabilidades laborales, familiares, académicas, etc.

En el proceso de deterioro y empeoramiento de la adicción hay 4 cuestiones que se pueden definir como claves y muy relevantes: la primera, que la adicción se convierte en el centro del mundo de la persona y la necesidad de consumir/beber/jugar en el epicentro de sus esfuerzos y motivaciones. La segunda es la negación de la enfermedad por parte de la persona afectada, a veces, incluso a pesar de la gravedad y lo evidente de las consecuencias. La tercera es el establecimiento de la mentira constante como instrumento de funcionamiento cotidiano para poder ir satisfaciendo las necesidades y demandas de la adicción. La cuarta y última tiene que ver con la perdida de códigos y valores de la persona, que va tiendo cada vez más dificultades de autocontrol y menos claros los límites. Todo esto favorece la aparición de conductas de riesgo tanto para poder consumir como por el hecho de haber consumido: robos, accidentes, violencia, estafas, manipulaciones, deudas...

Cómo detectar a una persona con problemas de alcoholismo

En el caso de personas con alcoholismo, beber a escondidas o empezar a beber temprano pueden ser síntomas de problemas con el alcohol. Se manifiesta dejadez en las responsabilidades o perderse momentos importantes, beber con regularidad grandes cantidades de alcohol en soledad y alejarse de la gente o distraerse con cosas externas.

Síntomas de la adicción a la cocaína

Las personas con trastornos provocados por la adicción a la cocaína manifiestan aumentos en las oscilaciones del estado de ánimo (bajones del estado de ánimo y paranoias dentro de las 24/48 horas después del consumo), irritabilidad y comportamiento errático en casa y en el trabajo, aumento de la ansiedad y posibilidad de sufrir ataques de pánico. Tienen trastornos del sueño y necesidad de tomar tranquilizantes para sobrellevar la situación, y habituales dolores de cabeza. El consumo de cocaína conlleva la habilidad de beber más alcohol, con los problemas que se asocia a ello.

El uso prolongado puede llevar a sufrir enfermedades mentales o trastornos emocionales como Psicosis (pensamientos paranoicos que no desaparecen), alucinaciones auditivas (oír voces que no son reales), depresión y trastornos de ansiedad.

Síntomas de adicción al juego y otros trastornos del comportamiento

En el caso de trastornos comportamentales provocados por adicciones que no tienen ninguna sustancia asociada, sino que es un comportamiento el que provoca la adicción, como el Juego patológico, presencial u online, hay una serie de síntomas asociados, como el aumento de la preocupación por el juego y pérdida de interés en otros hobbies o aspectos de la vida, aumento progresivo en las cantidades que se juegan para recuperarse de apuestas perdidas o para experimentar de nuevo las emociones del juego, el deterioro en la relación con la gente cercana, la ocultación a los familiares de la cantidad de dinero y tiempo invertido en el juego, el robo de dinero para jugar o la negación de que tienes un problema. Otros síntomas físicos y/o psicológicos asociados son la ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza y/o estómago y el estrés general.

Señales de alerta

Estas son las principales señales de alerta en la evolución de una conducta o trastorno adictivo:

- Obsesión: Todo el tiempo, energía, dinero y atención de la persona se dirige hacia el consumo y la adicción.

- Aparición de consecuencias negativas: Problemas económicos, deudas, separaciones, divorcios, órdenes de alejamiento, accidentes laborales y de tráfico, pérdida del trabajo, problemas de salud, judiciales...

- Falta de autocontrol a través de la pura voluntad: Las personas adictas tienen una falsa percepción de control sobre la adicción, la cual se pone de manifiesto cuando tratan de controlarla. En esos momentos se suelen precipitar episodios de descontrol y consumo, a menudo fruto de la frustración, unido a una serie de autoengaños y excusas.

- Negación a pesar de todo lo anterior: A pesar de las 3 señales anteriores, la mayoría de las personas adictas viven en una distorsión de la realidad ue les impide ver y aceptar con claridad lo que les está ocurriendo. Por ello, niegan tener un problema de adicción y que su mala situación sea por causa de la misma. Se suelen justificar y escudar en que no tienen ningún problema, que su consumo no es tan grave, que hay personas más adictas que ellos o en que lo pueden dejar cuando quieran.

Soluciones para las personas con problemas de adicciones

Para casos graves, los tratamientos más efectivos son los residenciales, en la Comunidad Terapéutica Llaurant La Llum. Se trata de un centro de desintoxicación y deshabituación de trastornos adictivos ubicado en un entorno privilegiado de naturaleza, en plena huerta valenciana del pueblo de Picassent (Valencia). Cuenta con un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia y dedicación en el campo de las conductas adictivas. Escuela de familias. Se realiza entrevista de valoración online y presencial de manera gratuita. Total confidencialidad y privacidad. Más información en https://www.llaurantlallum.com

Para casos no tan graves puede contemplarse la opción del Tratamiento ambulatorio, en gabinete CATA (Centro Atención de Trastornos Adictivos) Llaurant La Llum. Se trata de un gabinete ubicado junto al Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. Cuenta con un equipo multidisciplinar con una amplia experiencia y dedicación en el campo de las conductas adictivas. Escuela de familias. Se realizan tratamientos individualizados en función de la problemática y situación personal de cada paciente. Próximamente se ofrecerá el servicio de Centro de Día para aquellos pacientes que lo necesiten: https://www.llaurantlallum.com/tratamiento-ambulatorio/

