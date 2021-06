BrickControl elegido como la solución Número 1 del 2021 en software de gestión de obras y construcción Comunicae

miércoles, 16 de junio de 2021, 09:19 h (CET) XplorexIT, empresa de investigación de tecnología de la información global, reconocida por su enfoque en publicaciones de tecnología empresarial y servicios de noticias, anunció que BrickControl ocupa el 1.er lugar como la mejor solución para el 2021, entre su TOP 10 de los mejores softwares de gestión de obras y construcción Entre las razones para el reconocimiento, se encuentran grandes características que llevaron a BrickControl mucho más allá de ser un simple software para construcción. Véanse algunas de esas cualidades brevemente expuestas para el conocimiento de todos.

Tecnología de última generación

- La tecnología punta usada en BrickControl los aventaja de la competencia.

- La combinación SaaS - On Cloud ha favorecido a miles usuarios satisfechos.

El poder de las API y del sistema On Cloud

Ha sido una característica clave, para obtener el mejor desempeño en cuanto a la gestión documental, BrickControl ha incluido tanto algunas funcionalidades estándar como otras más avanzadas relacionadas con la seguridad, la automatización de flujos de trabajo y la integración de sistemas.

Las API de BrickControl permiten la lectura, guardado y eliminación de cualquier objeto del software para que los programadores puedan realizar fácilmente integraciones con otros productos y añadir funcionalidades que se adecuen a las necesidades del cliente.

También se obtiene una gran ventaja, al usar BrickControl no se necesita que el usuario guarde una factura en el módulo de contabilidad porque las API guardan automáticamente la factura en el sistema contable y lo comunica como evento mediante los webhooks.

“Inicialmente estábamos convencidos de que el software ERP, aunque caro, era el único software que integra todos los departamentos de una empresa. Hoy la nube y la API han creado una forma más poderosa de administrar un negocio” Señaló David Jiménez, Director de BrickControl

La fusión de las API + On Cloud permite acceder al programa de gestión de obras BrickControl desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet y mantenerse al día de los eventos gracias a los webhooks, notificaciones que BrickControl envía a programas externos para comunicar los eventos que ocurren en la suite, como por ejemplo: el guardado de una factura, o documento, la eliminación de algún cliente en el sistema, etc.

La tecnología en la nube, juega un papel muy importante en cuanto a la reducción considerable de costos en infraestructura, y hace más sencillo el sistema de implementación de BrickControl.

Integraciones de BrickControl

La capacidad de adaptabilidad en cuanto a integraciones, que las API le proporcionan a BrickControl, lo hacen ideal para conseguir, como producto final, un programa que se ajusta a las medidas, necesidades y requerimiento de cada uno de los clientes.

BrickControl se integra perfectamente con los productos financieros del tipo SAP R/3, JD Edwards, Microsoft Dynamics, Oracle Financials, People Soft, y muchos otros más.

Estos clientes que ya cuentan sistemas financieros, al efectuar la integración con BrickControl, obtienen ambos procesos trabajando como una sola plataforma y así, con la introducción de una factura al sistema, se hace posible continuar con el flujo contable que usa a diario la empresa conjunto a un sistema que profundiza en la gestión y el control de obras y proyectos de construcción.

“Las API nos permiten integrar diferentes programas para trabajar juntos. Los usuarios pueden combinar la gestión de proyectos, la contabilidad, la nómina y otros tipos de software” agregó Jiménez.

Control total sobre la gestión de proyectos de construcción

BrickControl integra una gran variedad de funciones imprescindibles para facilitar el trabajo de profesionales de la construcción, arquitectos y empresas involucradas en un proyecto.

Ideal para Arquitectos, Ingenieros y Constructores:

- Facilita la gestión de presupuestos de obras de construcción tan solo copiando y pegando partes de otros o partes de bases de datos con partidas definidas. Importa o exporta los resultados desde o hacia otros programas.

- Permite compartir los presupuestos de modo que los involucrados trabajen con la última versión, evitando así los dobles ficheros que confunden.

- Posibilita gestionar la documentación, adjuntándola a cada proyecto donde corresponda: en los presupuestos, en los gestores de proyectos, etc.

- No hay límites de horario ni de posición geográfica para acceder a los proyectos.

- Permite compartir los proyectos directamente con los clientes. Siempre con la última información y en tiempo real, generando clientes agradecidos por estar al día.

- Permite personalizar las plantillas de los presupuestos con los colores corporativos, iconos, logos, etc.

Ideal para Directores de Proyectos, Interventores y Responsables de Proyectos:

- Permite ejecutar modificaciones en el proyecto, desde la misma obra construcción.

- Genera automáticamente el diagrama Gantt a través de los datos del presupuesto.

- La aplicación genera de forma automática un diagrama Gantt en base a los datos que recopila de los presupuestos, y además permite gestionar los recursos necesarios que se le van incorporando.

- El software compara los avances de la obra que se van indicando con la certificación para ver si estas dentro de sus límites.

- Permite la realización de plantillas de presupuestos personalizadas.

Funcionalidades de nivel granular y de seguridad

BrickControl permite múltiples niveles de permisos y seguridad para el acceso a la información

- A nivel de departamento: Permite que todos los derechos (sistema, grupo y usuario) sean asignados independientemente por departamento.

- A nivel de sistema: Permite que se establezcan permisos generales que se aplicarán a todos los grupos.

- A nivel de grupos de trabajo: Constituye otra forma para la administración de la información que solo requiere de una configuración de permisos de seguridad una única vez para múltiples usuarios.

- A nivel de usuario: Permite el establecimiento de permisos para usuarios individuales.

Sin embargo, hay funciones extras que se incluyen en el programa, como la asignación de permisos para menús de usuarios, o la restricción de acceso con contraseña para garantizar que se ejecute el desarrollo del trabajo en un entorno completamente controlado y seguro.

Estas funciones a nivel granular, finalmente permiten el desarrollo laboral específico de cada departamento, como: planificación, logística, compras, administración de proyectos de construcción.

Actualmente BrickControl se dirige al lanzamiento de una nueva interfaz desarrollada con HTLM5 y con el impulso de esta tecnología de punta, espera expandir su red de socios para mantener la cercanía con los clientes y así continuar ofreciendo consultorías, capacitaciones, soportes y demostraciones de manera oportuna.

BrickControl es una suite de gestión de proyectos de construcción basada en la nube utilizada por PYME y por empresas de construcción de todos los tamaños, arquitectos, remodeladores, diseñadores de interiores y universidades. Cuenta con aplicaciones para la gestión de proyectos, contabilidad, clientes, proveedores, gestión horaria y gestión de equipos de trabajo en una única solución.

Esta empresa madrileña cuenta con más de 37 años de trayectoria dedicados al desarrollo de softwares para empresas constructoras.

Para mayor información: https://www.brickcontrol.com/es/

Contacto: info@brickcontrol.com

