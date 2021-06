¿Cómo vender contenido en streaming? La pregunta más habitual de los artistas en los últimos meses Emprendedores de Hoy

sábado, 12 de junio de 2021, 11:06 h (CET) La situación de pandemia provocada por el COVID‐19 ha generado incertidumbre para los artistas, ya que sus espectáculos o presentaciones han sido cancelados por disposiciones o normas sanitarias con la finalidad de garantizar el distanciamiento social. Ante estas dificultades, los emprendedores han diversificado sus métodos de trabajo para aumentar su rentabilidad. Scenikus ofrece herramientas para que los clientes tengan alcance mundial a través de canales ilimitados que permiten aumentar su visibilidad y puedan vender contenido en streaming. El sistema brinda una plataforma de distribución para contrataciones directas de los artistas y dispone de una aplicación para la venta de boletos en ticketeras de todo el mundo.

¿Cómo monetizar el streaming? Los eventos retransmitidos en esta modalidad generan ventas millonarias debido a que la cantidad de espectadores es ilimitada. Cualquier artista puede llevar su pasión desde cualquier país a cada rincón del planeta y recibir una remuneración a cambio. Para empezar, el artista puede gestionar una cantidad innumerable de canales de suscripción mensual para presentar cualquier tipo de contenido como entrevistas, promociones o conciertos íntimos. También puede ofrecer contenido limitado a través del servicio de Event Video On Demand, que es accesible durante solo unos días específicos. Además, permite la retransmisión de eventos en diferido, en directo y la emisión de espectáculos ya grabados.

Contar con el servicio de Scenikus ofrece más ventajas. Por ejemplo, ofrece un control de usuarios que permite al cliente observar en tiempo real el movimiento de ventas de tickets, productos o servicios por una pasarela de pago internacional. También permite dirigir una tienda virtual con artículos relacionados con su arte, camisetas, accesorios y cursos. Asimismo, abre un abanico de posibilidades para promover la publicidad de un evento a través de redes sociales, conferencias virtuales de prensa y foros. A la vez brinda asesoría técnica que garantizará que todos los procesos se realicen de forma adecuada, con la posibilidad de transmitir de forma simultánea el contenido por las plataformas de Youtube y Facebook.

Fidelizar audiencia con Scenikus Tal y como han demostrado una gran cantidad de expertos, el contenido audiovisual es uno de los que permite más fidelización de clientes. La conexión que se genera entre el contenido y el usuario hace que este permanezca en su memoria por más tiempo, lo que lo convierte en un formato de difusión muy útil, sea el producto que sea. De todos modos, para que esa fidelización se consiga, hay que ofrecer una experiencia inmejorable. Para ello, Scenikus ofrece varias opciones, como la experiencia aumentada. En ella, los usuarios de los eventos presenciales pueden ver contenido extra, making off y contenido promocional. Además, dan soporte en la creación de contenido promocional, permiten la creación de eventos exclusivos para invitados y permiten la interacción directa entre usuarios y artistas mediante un chat interactivo disponible durante el evento.

De este modo, a través de su cobertura integral, el equipo de profesionales de Scenikus permiten a los artistas aumentar su alcance, proyección y ganancias económicas mediante una de las mejores plataformas para vender contenido en streaming del mundo.

