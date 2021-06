SYNLAB seguirá realizando pruebas COVID-19 en los partidos de competición de la UEFA y en la UEFA EURO 2020 Comunicae

viernes, 11 de junio de 2021, 16:51 h (CET) SYNLAB ha sido designado por la UEFA como "UEFA Laboratory Diagnostics Provider 2021/2022" para ser el encargado de realizar las pruebas de COVID-19 a jugadores, personal técnico y staff, como parte esencial del Protocolo "Return to Play" de la UEFA SYNLAB, proveedor de servicios de diagnóstico médico líder en Europa y actual proveedor de servicios de diagnóstico de laboratorio de la UEFA, órgano de gobierno del fútbol europeo, seguirá encargándose de proporcionar pruebas PCR para SARS-CoV-2 en los partidos de competición de la UEFA para la próxima temporada de fútbol. Como "UEFA Laboratory Diagnostics Provider 2021/2022”, SYNLAB formará parte de la implementación del riguroso Protocolo de “Return to Play” de la UEFA, para crear el entorno más seguro posible para los equipos, personal técnico y staff en las diferentes sedes.

Con la ampliación de este acuerdo, SYNLAB utilizará su amplia red de laboratorios europeos para proporcionar los diagnósticos más avanzados en la UEFA EURO 2020, realizando pruebas a los 24 equipos, así como al personal técnico y staff de las 11 sedes de partidos en toda Europa.

A lo largo de la temporada 2020/2021, SYNLAB ha realizado, de manera exitosa, más de 160.000 pruebas PCR en los partidos de competición de la UEFA. SYNLAB y sus socios continuarán realizando pruebas a todos los jugadores y staff para la detección de SARS-CoV-2 antes de cada partido utilizando RT-PCR o un método de prueba médicamente similar. Sólo las personas con resultados negativos en estas pruebas podrán asistir a los partidos y tener acceso al estadio.

Mathieu Floreani, CEO de SYNLAB, afirma: "Nos complace continuar con esta colaboración de éxito y confianza con UEFA, que se basa en nuestro firme compromiso de SYNLAB con la excelencia médica, seguiremos haciendo todo lo posible por aprovechar nuestras amplias capacidades en toda Europa y garantizar que las pruebas a los jugadores, personal técnico y staff de las diferentes sedes, se realicen de la mejor manera posible. Especialmente de cara a la UEFA EURO 2020, estamos orgullosos de formar parte en la creación del entorno más seguro posible para el evento futbolístico único en Europa. El torneo alegrará a millones -si no cientos de millones- de aficionados al fútbol en Europa y más allá, en tiempos de la pandemia del COVID-19".

Giorgio Marchetti, vicesecretario de la UEFA, subraya el compromiso de la UEFA con los procedimientos de pruebas más fiables y el riguroso protocolo Return to Play: "Mientras continúa la lucha contra la pandemia de COVID-19, la salud y el bienestar de los jugadores, el personal, los árbitros y todos los que interactúan en el estadio sigue siendo nuestra prioridad absoluta. El último año ha demostrado que asociarse con un líder de la industria como SYNLAB nos permite garantizar que todos los partidos de competición de la UEFA se jueguen en un entorno lo más seguro posible. Estamos deseando continuar con esta exitosa cooperación con SYNLAB".

