La llegada de la pandemia ha forzado a muchos de nosotros a permanecer encerrados en nuestras casas, ansiosos por ver de nuevo a nuestros amigos y con ganas de hacer planes locos que os ayuden a recuperar ese tiempo perdido. Ahora que estamos consiguiendo ganarle la batalla al virus, es posible que ya estés organizando futuros encuentros y celebraciones con tus amigos. Si aún no tienes claro que hacer, estás de suerte. A continuación vamos a hablarte de Gran Paintball Madrid, una de las empresas madrileñas capaces de asegurarte horas de diversión con tus amistades a través del Paintball.

Horas de diversión aseguradas, gracias a Gran Paintball Madrid Localizados a tan solo 25 minutos de Madrid a través de la A-6 (acceso rápido y sencillo), GranPaintballMadrid ofrece a los jugadores la posibilidad de disfrutar de combates de Paintball en campos de enorme extensión (entre ellos el más grande que podrás encontrar en toda España), cuyos entornos perfectamente integrados en la naturaleza se caracterizan por su gran valor paisajístico y ecológico, estando enmarcados en la cerca de Felipe II. Además, cuentan con una decoración única que incluye tanques, helicópteros, vehículos militares, torres en altura e incluso un avión real del ejército español.

El equipo de Gran Paintball Madrid pone como máxima prioridad la calidad de su servicio ante todo lo demás, ofreciendo una de las mejores experiencias de Paintball que puedes vivir en España. Si buscas pasar un día inolvidable junto a tus amigos para formar un divertido y bello recuerdo juntos, esta es la oportunidad que andabas buscando. A continuación, vamos a hablar en más detalle acerca del excelente servicio que ofrece Gran Paintball Madrid a sus clientes. Sobre el excelente servicio que ofrece Gran Paintball Madrid Los más fanáticos de este tan particular hobby quizás duden acerca de la posible calidad que puedan ofrecer los marcadoras de Gran Paintball Madrid. No hay nada que temer. Los marcadoras que podrás utilizar constituyen auténticos equipos de competición, con marcadoras semiautomáticas Bravo One Tactical y Elite, verdaderas réplicas de las archiconocidas M16. También tendrás a tu disposición marcadoras electrónicas Tippmann X7 PHENOM, caracterizadas por su sistema de compresión de aire integrado en el cinturón, facilitando así el movimiento y mejorando tu rendimiento durante el combate. Comparado con otros modelos que suele ofrecer la competencia, tales como las Inferno o las Tippmann 98, la diferencia de calidad es drástica.

El trato que recibirás por parte del personal de Gran Paintball Madrid será inolvidable. No tendrás que preocuparte de que mezclen los grupos participantes con el tuyo, ya que lo que buscan es que juegues siempre con tus amigos. Durante vuestra visita, contaréis además con un monitor que dedicará su tiempo solo a vosotros (salvo en el caso de que seáis más de 20 personas. Entonces se os asignarán más monitores). Vuestro monitor, además, podrá haceros un reportaje fotográfico que llevarán a cabo mientras jugáis, para que así tengáis un recuerdo del buen rato que pasasteis.

Los precios para contar con los servicios que ofrece Gran Paintball Madrid son más que asequibles, y podrán adaptarse según las necesidades de sus clientes. Ya se trate de Paintball infantil, para adultos, eventos de Team Building o despedidas de soltero, Gran Paintball Madrid conseguirá haceros pasar horas de diversión sin tener que comprometer seriamente vuestra cartera. Por si todo esto fuera poco, cuentan además con ofertas que incluyen barbacoas personalizables, ¡e incluso una Súper Barbacoa! También cabe destacar la posibilidad de optar por algunos de los diferentes juegos que pone a vuestra disposición el equipo de profesionales de Gran Paintball Madrid, los cuales han conseguido marcar un antes y un después en el mundo del Paintball gracias a su originalidad y la diversión que estos proporcionan.

Sin duda alguna, Gran Paintball Madrid os hará pasar un rato estupendo a través de peleas de Paintball llevadas a cabo con los mejores equipos disponibles, que se desarrollarán en amplísimos campos de batalla integrados en plena naturaleza, con una decoración excelente que permitirá todo tipo de estrategias de combate. Los profesionales con los que cuenta Gran Paintball Madrid priorizarán vuestra experiencia por encima de todo, y se ofrecerán a fotografiaros para que podáis tener un recuerdo de estas horas que pasastéis juntos disparandoos con bolas de pintura.