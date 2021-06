El equipo femenino #gitiracing consigue la victoria en la clase SP8 de las 24 horas de Nürburgring Comunicae

viernes, 11 de junio de 2021, 09:31 h (CET) Fischer: "Los neumáticos Giti han destacado por su alto rendimiento en una carrera con clima adverso" El pionero equipo femenino de #gitiracing ha conseguido la victoria de su clase SP8 durante las 24 horas de Nürburgring, a bordo del Audi R8 LMS GT4 de Giti Tire Motorsport.

En la poderosa categoría SP8, y contra un Lexus RCF altamente competitivo, la piloto Carrie Schreiner logró un tiempo de 9:19.646 minutos en el asfalto de Eifel y logró asegurar la pole position en esta clase.

El inicio de la carrera, con un retraso de 14 horas, estuvo marcado por la lluvia torrencial y por la niebla espesa, que convirtieron a la edición 2021 en la más corta en la historia de este evento. El equipo mantuvo su concentración para ofrecer una actuación casi impecable y salió victorioso en una disputa muy entretenida, que incluyó seis cambios de liderazgo en la SP8.

Celia Martin marcó una excelente vuelta rápida de 9: 11.605 min y el equipo completó 52 vueltas al famoso Nordschleife. El #gitiracing terminó en el puesto 45 de la clasificación general, en una carrera extremadamente desafiante que terminaron 99 de los 121 coches presentes en la parrilla de salida.

El Audi R8, al mando del equipo enteramente femenino tanto dentro como fuera de la cabina #gitiracing, compitió bajo el lema "Solo chicas - Listo para rockear el infierno verde", y fue conducido por Celia Martin, Carrie Schreiner, Christina Nielsen y Pippa Mann.

Otros dos coches de Giti Tire Motorsport de WS Racing consiguieron completar la 49a ADAC TOTAL 24h Race. Uno de ellos fue el VW Golf 7 GTI que, tras sufrir un choque una hora y media antes del final, logró asegurarse el séptimo lugar en la clase VT2. Mientras, el BMW 328i superó problemas en sus brazos de suspensión para terminar 9º en la misma categoría.

Todos los coches patrocinados por Giti Tire Motorsport compitieron con neumáticos GitiCompete GTR1, parte de la amplia gama de neumáticos de competición de Giti que se utilizan en eventos deportivos de motor de todo el mundo. Giti Tire pone a prueba sus descubrimientos tecnológicos en las pistas deportivas para desarrollar aún más sus neumáticos, llevando los aprendizajes obtenidos "de la pista a la carretera".

Toda la actividad del circuito y del pitlane pudo ser visualizada en internet con el programa #gitiracing online de Giti Tire que ofreció cobertura multimedia completa las 24 horas, incluido el lanzamiento de varias nuevas mini-movies sobre la carrera, desde las primeras vueltas de práctica del jueves hasta la conclusión de la misma el domingo.

Stefan Fischer, Director Gerente de Tecnología de Producto en Giti Tire Europe declaró: “Todo lo que presenciamos este fin de semana, desde los severos cambios de clima, hasta los choques y la parada de 14 horas, es lo que hace que esta carrera sea tan única, haciendo necesario poner un extraordinario énfasis sobre el rendimiento y la gestión de los neumáticos”.

“Por supuesto, los resultados del fin de semana en la carrera provienen de meses de dedicación incansable de todos los involucrados, y nos deleitamos mucho con los comentarios posteriores a la carrera de todos los pilotos y equipos, que fueron completamente positivos. Formar parte del equipo femenino #gitiracing que aseguró la victoria de su clase es un auténtico privilegio”.

“Solo colocando tecnología de alto rendimiento a la vanguardia del automovilismo es cómo realmente se aprende lo que se puede y lo que no se puede lograr y, así, llevamos este conocimiento a nuestros neumáticos para el día a día, como los nuevos GitiSportS2 UHP y GitiSynergyH2 HP, que brindan el máximo rendimiento y seguridad en cada neumático”.

El líder del equipo de Giti Tire Motorsport de WS Racing, Thorsten Willems, afirmó: “¡El fin de semana ha sido como una montaña rusa! Desde una perspectiva deportiva, la victoria de su clase para el "Girls Only" es, por supuesto, lo más destacado. Esta victoria significa mucho para nosotros porque tuvimos que luchar duro contra competidores fuertes para conseguirla. Los neumáticos de carreras Giti Compete GTR1, que funcionaron y se desempeñaron extremadamente bien en condiciones difíciles, también contribuyeron a este éxito".

Giti Tire

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

