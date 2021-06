La demanda de abogados especialistas en accidentes de tráfico se incrementa en 2021 según Tráfico Ayuda Comunicae

jueves, 10 de junio de 2021, 17:55 h (CET) Cada año se producen más de 2 millones de siniestros automovilísticos en España y durante el pasado verano se incrementaron en un 15% las víctimas mortales por accidente en las carreteras españolas, según datos de la D.G.T Varios son los factores que están detrás de la creciente demanda de abogados de accidentes de tráfico, tanto la accesibilidad a los nuevos canales online, la falta de especialización de las aseguradoras tradicionales así como sus maniobras para intentar pagar la menor indemnización posible, hacen que cada vez sean más las personas que buscan el asesoramiento de estos profesionales, según informan desde el bufete TRAFICOAYUDA.es referencia del sector en asistencia legal a víctimas de accidentes de tráfico.

Cada año se producen más de 2 millones de siniestros automovilísticos en España y durante el pasado verano se incrementaron en un 15% las víctimas mortales por accidente en las carreteras españolas, según datos de la D.G.T. Las previsiones para julio y agosto de 2021, tampoco son halagüeñas, por lo que es presumible que las reclamaciones por accidentes de este tipo, experimenten el repunte habitual en este período, por lo cual, la necesidad de abogados especialistas en accidentes de tráfico seguirá yendo al alza en 2021-2022 como indican desde TRAFICOAYUDA.es

Las compañías de seguros no siempre brindan la asistencia deseada a las personas afectadas por un accidente de tráfico, aunque éstos tengan el derecho legal a percibir la indemnización que les corresponda en cada situación. Por sí mismos, los asegurados encuentran imposible tramitar una reclamación por vías legales y aportar los informes médicos y periciales así como cualquier otro documento para conseguirlo, y por ello, cada vez son más los que confían en un despacho de abogados con una alta especialización en accidentes de tráfico.

Bufetes de abogados como TRAFICOAYUDA.es disponen de presencia online facilitando el uso de su sencillo y accesible website a las personas que lo visitan, pues disponen de un rápido formulario de consulta gratuita que, sumado a sus teléfonos de contacto, whatsapp y otras vías de contacto, hacen que al usuario le resulte muy sencillo el uso del mismo. Asimismo, sus letrados atienden personalmente en cada despacho y se desplazan a domicilios y hospitales cuando es necesario, acortando así las ‘barreras’ de comunicación entre los clientes y sus servicios de asistencia legal.

Todo lo comentado anteriormente, ha contribuido a que los usuarios renuncien a la contratación de servicios de aseguradoras, en favor de los bufetes de abogados especializados en siniestros automovilísticos, capaces de brindar un soporte legal más acorde a sus necesidades.

TRAFICOAYUDA, gran referencia en España y Europa en asistencia legal para accidentes de tráfico

TRAFICOAYUDA.es es uno de los despachos de referencia del sector, con más de 25 años dedicados a la defensa de las víctimas de accidentes de tráfico.

Detrás de su alta especialización legal y de su presencia online, se encuentran una filosofía y valores que les ha valido la fidelidad de sus clientes. Con el tagline ‘si no ganamos, no cobramos’, este despacho con oficinas propias en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, etc…, ha experimentado un crecimiento relámpago en los últimos años gracias a su profesionalidad y buen hacer.

En opinión de sus profesionales, una de las claves del éxito de TRAFICOAYUDA.es es la facilidad para presentar una demanda para indemnización por lesiones muy graves a través de su plataforma online.

Y es que TRAFICOAYUDA.es es el mayor exponente de la asistencia legal enfocada a la defensa de los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico.

Acerca de TRAFICOAYUDA.es

Tráfico Ayuda es un bufete de abogados con sede en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Servilla, especializado en accidentes de tráfico. En sus más de 25 años de experiencia, los profesionales de TRAFICOAYUDA.es independientes de las compañías aseguradoras, han logrado que casi un 100% de sus clientes, sean indemnizados por secuelas, lesiones graves y permanentes y otros perjuicios derivados de un accidente de tráfico.

