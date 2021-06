​Festival Internacional del Aire, el próximo fin de semana, en Jaén Los cielos ván a colorearse, del 11 al 13 de junio, con cientos de parapentes, paramotores y paracaidistas en el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas Jaime Ruiz de Infante

jueves, 10 de junio de 2021, 00:55 h (CET) El diputado de Promoción y Turismo de Jaén, Francisco Javier Lozano, ha sido el encargado de desgranar junto a la alcaldesa de esta localidad serrana, María Esperanza Chinchilla, y el director de este festival, Ramón López, una programación que, entre otras actividades, exhibiciones aéreas, senderismo y una trail de montaña; y para empezar, este próximo jueves se iniciará con la celebración de una prueba de la Liga Nacional de Parapente.



En estos parajes, ha manifestado Francisco Javier Lozano, “se han dado cita en los últimos años miles de visitantes; en esta XXI Edición van a encontrar un festival ante todo seguro, en el que todas las actividades cumplirán las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las propuestas que se realizarán serán al aire libre”.

La alcaldesa de Segura de la Sierra ha repasado la trayectoria de este evento y su germen, que fue el cine del aire, “este año queremos acercarlo más a la población local y por eso se va a desarrollar en Cortijos Nuevos. No va a ser un año de aglomeraciones, cada actividad del festival se hará por su lado con las correspondientes medidas sanitarias”.

El director del FIA ha precisado que el jueves 10 se iniciará con la prueba de la Liga Nacional de Parapente, en la que tomarán parte un mínimo de 100 pilotos, “los mejores del mundo en vuelo”. Para la concentración de vuelo se prevé la presencia de unos 220 inscritos nacionales y extranjeros. Por lo que respecta al cine, se desarrollará durante la mañana, la tarde y la noche, que será cuando se proyecten las películas más premiadas.

Además, en la ruta de senderismo está prevista la participación de 60 personas, y "se han tenido que limitar las plazas tanto en esta actividad como en la trail, para la que hay 250 inscritos". Igualmente está prevista la inauguración de una nueva zona de despegue "que ampliará las posibilidades de volar por encima de uno de los pueblos más bonitos de España", ha concluido López.

