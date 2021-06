Tienda techo para furgonetas disponible en Foxcamper Emprendedores de Hoy

martes, 8 de junio de 2021, 11:05 h (CET)

Acampar es una experiencia que permite disfrutar en medio de la naturaleza. Empresas como Foxcamper ofrecen múltiples posibilidades para alejarse del estrés diario y despejar la mente con las tiendas de campaña para los diferentes vehículos, como por ejemplo, la tienda techo para furgonetas. Además de ser beneficioso para la salud mental y física de los seres humanos, mejora la calidad del sueño, anima a las personas y activa la felicidad contribuyendo a que las personas no piensen en su realidad cotidiana por el simple hecho de estar en un sitio diferente respirando aire fresco.

Los principales beneficios de acampar en una tienda de techo Disfrutar de una escapada en una tienda techo para furgoneta es toda una experiencia para compartir tanto con amigos como con la familia. Las tiendas se ajustan a todas las necesidades, ya que tienen una capacidad de hasta 5 personas. Las tiendas de techo, también conocidas popularmente como maggiolina, son ideales si se viaja a un lugar donde la temperatura es muy alta, ya que el interior de las mismas suele ser muy fresco. Además son espaciosas, lo que las hace más cómodas para dormir que las tiendas de suelo. También son rápidas de montar y desmontar y ahorran espacio en el interior del vehículo. La empresa ofrece una gran variedad de tiendas de techo que se adaptan a todo tipo de vehículos, ya sea un coche particular, una furgoneta o una minicaravana.

Gran variedad de tiendas de techo para furgonetas Entre los modelos disponibles, por ejemplo, se encuentran las tiendas de techo 4×4 como la Bookara, Jimba Jimba de Sheepie, Yuna de Sheepie, Evasion Evolution de James Baroud, entre muchas más. Además de su página web donde se pueden comprar los modelos que se desean, Foxcamper cuenta con un showroom ubicado en Girona donde presentan sus productos. En este establecimiento disponen de los diferentes modelos de tiendas de techo y accesorios de las más competitivas marcas del mercado, ofreciendo a su vez el montaje de las tiendas de techo. Además, cuentan con un servicio de asesoría para ayudar a los usuarios a escoger la mejor opción en función de sus preferencias. Los precios de Foxcamper se adaptan a los requerimientos de cada cliente, permitiendo la financiación del pago para una mayor comodidad. La empresa opera a nivel nacional, ya que son importadores y distribuidores exclusivos en España.

Disfrutar de unos días tranquilos en medio de la naturaleza y sin preocupaciones por la rutina cotidiana es posible gracias a los servicios como los de Foxcamper, que se ocupa de garantizar que la experiencia sea óptima con un servicio de calidad y los mejores productos existentes en el mercado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.