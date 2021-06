Conocer más sobre Cubicup, la empresa que reinventa la forma de hacer reformas del hogar Comunicae

martes, 8 de junio de 2021, 16:22 h (CET) Las renovaciones son importantes, especialmente para que se obtenga una apariencia modernizada de cualquier ambiente. En el último año y medio, todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia de sentirse a gusto en la vivienda Hoy en día, existen muchas posibilidades en lo que a la remodelación del hogar se refiere, donde la empresa Cubicup se posiciona dentro de las nuevas opciones que han aparecido en el sector online. Dicha organización ofrece sus servicios en diferentes puntos de España, siendo Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga sus sedes principales.

¿Qué es Cubicup?

Cubicup es un marketplace que digitaliza todo el proceso de reforma del hogar, ofreciendo una solución más ágil y segura. La startup consigue unir el mundo de las reformas y la arquitectura con la tecnología. Además, aporta toda una capa de seguridad y garantías legales que no siempre existían en este sector. Así, por ejemplo, trabajan con contratos digitales con penalizaciones en caso de retrasos de obra e incluyen incluso un seguro de la compañía DAS, para que el cliente esté en todo momento protegido. Cubicup se encuentra equipada con varias herramientas tecnológicas que le permiten ofrecer un mejor servicio al cliente y conseguir un seguimiento pormenorizado de las obras, evitando así posibles problemas. En definitiva, consiguen mejorar la experiencia del usuario en un proceso tan delicado y a veces frustrante como es una reforma en casa.

Por otro lado, Cubicup ofrece una gran oportunidad para cualquier arquitecto, empresa de reformas, diseñadores o interioristas, etc. de conseguir un canal de visibilidad y venta de forma online sin tener que especializarse o invertir presupuesto en publicidad digital.

Cabe agregar que la diferencia que presenta Cubicup con respecto a otros, es la calidad del servicio que se ofrece. Solo en torno al 5% de todas las solicitudes de empresas y profesionales de las reformas que quieren colaborar con Cubicup son aceptadas, ya que tienen un detallado y exigente procedimiento de certificación para asegurar que sólo los mejores profesionales acceden a su plataforma. Así consiguen que la tasa de errores o malentendidos se reduzca mucho.

El Capital de Riesgo confía en el modelo de Cubicup

Realizar la correcta inversión en el momento adecuado puede traer grandes beneficios al bolsillo de cualquier persona. Así lo entienden los fondos de capital riesgo especializados en inversiones en startups. En el caso de Cubicup, parece claro que los inversores tienen confianza en su propuesta de digitalizar y modernizar un sector como el de las reformas y la construcción.

A través de Dozen, una de las voces con más experiencia en la inversión en startups, se está gestionando una ronda de inversión de 500.000€, avanzando muy rápidamente hacia la cifra objetivo. En la web de Dozen se explica en detalle los hitos y las cifras que respaldan su tesis de que es una buena oportunidad invertir en una startup como Cubicup. Se puede analizar con detalle el crecimiento que ha tenido la compañía en el último año y medio y la importante inyección económica que se va a hacer en España en el sector de las reformas.

A través de la página oficial de Dozen, se explica que es posible participar en esta oportunidad de inversión a partir de una cantidad mínima de 3000€, obteniéndose así hasta un total de 350.000€ con los que se obtendrá un 11,67% de las participaciones de la startup.

