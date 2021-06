Llega a España LoJack, de la compañía CalAmp, conectividad inteligente frente al robo de vehículos

LoJack España llega al mercado español con sus soluciones de recuperación de vehículos robados y conectados basados en la tecnología de la nube CalAmp (Nasdaq: CAMP), una compañía de conectividad inteligente que ayuda a las empresas y a las personas a trabajar de una forma más eficiente, anuncia hoy el lanzamiento de LoJack® España, filial de la compañía en este país. LoJack España introduce en el mercado los servicios de coche conectado basados en la nube de CalAmp, líderes en el sector, y las soluciones de recuperación de vehículos robados (SVR) de LoJack® para ayudar a los concesionarios de automóviles y motocicletas, aseguradoras, empresas de alquiler, fabricantes de equipos de construcción y empresas a supervisar y gestionar de forma proactiva sus flotas, y a protegerse de las pérdidas por robo.

España ha ocupado históricamente el 3er puesto - solo por detrás de Italia y Reino Unido - entre los países europeos con las tasas más altas de robo de vehículos. Se calcula que en España se roban alrededor de 100 vehículos al día, según el Ministerio de Interior. LoJack España pretende no sólo combatir los casos de robo, sino también mejorar las tasas de recuperación de los vehículos robados mediante su innovadora tecnología MESH, que combina VHF, GPS y GSM para ofrecer a los propietarios de flotas, gestores y los conductores un seguimiento preciso de la ubicación en tiempo real.

Asimismo, esta tecnología MESH permite que cada automóvil equipado sea capaz de detectar otros coches robados cercanos para ofrecer una mejor tasa de recuperación del mercado y ofrecer una mayor tranquilidad a consumidores y empresas.

Localizar la ubicación de un vehículo y ver el estado de su batería a través de una sencilla App

Además de SVR, LoJack España ofrecerá a los concesionarios de automóviles SmartDealer™, una aplicación CRM que ayudará a impulsar los ingresos en la posventa y logrará construir relaciones más sólidas con los clientes gracias a la aplicación móvil LoJack Connect™. Usando CalAmp Telematics Cloud y la tecnología Edge Computing, esta aplicación aporta la opción de localizar la ubicación del vehículo, ver el estado de su batería y otros datos de diagnóstico remoto. Por otro lado, las empresas de alquiler de coches podrán valerse de esa conectividad inteligente para proteger su flota y supervisar de forma proactiva su estado para hacer un mantenimiento preventivo, así como comprobar el inventario del mismo. Además, las compañías de alquiler y de seguros también tendrán la ocasión de aprovechar al máximo los informes de accidentes automatizados de la app CrashBoxx™, una utilidad diseñada y dirigida para llevar a cabo la reconstrucción e investigación de accidentes.

LoJack España tiene como objetivo básico conseguir una fuerte presencia en el mercado español, estableciendo para ello como clientes a grandes compañías de seguros, concesionarios de automóviles y motocicletas y empresas de alquiler, gracias a sus ya consolidadas relaciones internacionales. Las relaciones directas con las fuerzas de seguridad españolas locales se están restableciendo bajo la dirección de José Ignacio Rubio, antiguo director comercial y de marketing de Detector. Rubio asumirá el papel de Director de País para liderar LoJack España y la futura expansión del negocio en Portugal con el fin de llevar toda la amplitud de la cartera de soluciones de CalAmp a la región, incluido CalAmp iOn ™ para inteligencia de flotas y activos.

“Estoy encantado de liderar el lanzamiento de LoJack España. Estamos entusiasmados de poder ofrecer a los consumidores, concesionarios y aseguradoras de toda España no solo una protección superior de los vehículos con las mejores soluciones de SVR de LoJack, sino también servicios de coches con conexión en la nube para mejorar la seguridad y la tranquilidad de los usuarios”, destaca José Ignacio Rubio, director general de LoJack España y Portugal. “Tanto los pequeños operadores de flotas como las grandes empresas podrán tomar decisiones más informadas que reduzcan los costes y aumenten la productividad con la innovadora solución de gestión de flotas y activos de CalAmp. Nuestra visión al entrar en el mercado es ofrecer inteligencia conectada que impacte en el mercado español de forma significativa”, concluye Rubio.

“El lanzamiento de LoJack España marca un hito fundamental en el crecimiento de LoJack y CalAmp en Europa”, añade Maurizio Iperti, vicepresidente senior de LoJack EMEA. “Desde Tracker en Reino Unido hasta LoJack Italia y ahora LoJack España, continuamos expandiendo nuestro alcance global, ayudando a los clientes en los diferentes mercados a rastrear, monitorizar y recuperar de una forma más sencilla sus activos con un nivel de inteligencia y visibilidad que jamás habían imaginado, con el fin de poder ayudarles a expandir su negocio y prosperar".

Sobre LoJack España

LoJack España, subsidiaria de la compañía de CalAmp, ofrece los mejores servicios de recuperación de vehículos robados y conectados de su clase al mercado de concesionarios de automóviles, OEM, seguros y alquiler de automóviles y clientes finales que mejoran la gestión de vehículos y protegen contra el robo. Utilizando el ecosistema de IoT unificado de aplicaciones de software de CalAmp, así como la plataforma cloud, servicios telemáticos y productos de Edge Computing, LoJack España proporciona conectividad inteligente sobre activos valiosos que permiten a las personas y empresas de España y Portugal tomar decisiones basadas en datos, reducir costos y maximizar la productividad. Para obtener más información, visite lojackiberia.com y LinkedIn.

Sobre CalAmp

CalAmp (Nasdaq: CAMP) es una empresa de conectividad inteligente que ayuda a las personas y las empresas a trabajar de forma más inteligente. Se asocian con el transporte y la logística, los equipos industriales, Administración Pública y la industria automotriz para ofrecer información que permita a las empresas tomar las decisiones correctas. Sus aplicaciones, plataformas y dispositivos inteligentes les permiten rastrear, monitorizar y recuperar sus activos vitales con visibilidad en tiempo real, reduciendo costos, maximizando la productividad y mejorando la seguridad. CalAmp, con sede en Irvine, California, cotiza en bolsa desde 1983. Tenemos 22 millones de productos instalados y más de 1,3 millones de suscriptores de software y servicios en todo el mundo. Para obtener más información, visitar calamp.com, op LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube o CalAmp Blog.

CalAmp, LoJack, TRACKER, Here Comes The Bus, Bus Guardian, iOn Vision, CrashBoxx y los logotipos asociados se encuentran entre las marcas comerciales de CalAmp y/o sus afiliadas en los Estados Unidos, algunos otros países y/o la UE. Spireon adquirió el negocio LoJack® U.S. Stolen Vehicle Recovery (SVR) de CalAmp y posee una licencia exclusiva de la marca LoJack en los Estados Unidos y Canadá. Cualquier otra marca comercial o nombre comercial mencionado son propiedad de sus respectivos dueños.