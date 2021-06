Cuáles son los mejores productos para engordar cogollos Utilizar un fertilizante de tipo órgano-mineral es una buena elección Redacción

martes, 8 de junio de 2021, 11:28 h (CET) A partir de la tercera o cuarta semana de floración empieza la que se llama comúnmente “fase de engorde”. En esta etapa las flores (por la mayoría ya formadas) empiezan a crecer y necesitan diferentes tipos de nutrientes, algunos de los cuales en grandes cantidades. Por eso será necesario elegir un buen fertilizante entre los muchos productos para engordar cogollos presentes en el mercado.



QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE ESTE TIPO DE PRODUCTOS

Los productos para engordar cogollos (llamados comúnmente revienta cogollos o peta cogollos) son el resultado de los progresos realizados en la investigación sobre fertilizantes para cannabis. Hace solo unos pocos años los productores de fertilizantes proponían como estimulador de floración un solo producto, de utilizar por toda la durada de esta fase (dos meses o más). Solo en época reciente (gracias a extensos estudios) se ha llegado a concebir productos con funciones cada vez más específicas para cada etapa del ciclo de cultivo. La “fase de engorde” es la segunda parte de la floración, que empieza de la tercera o cuarta semana (dependiendo de la genética) y termina alrededor de la sexta o séptima semana, cuando la planta comienza a entrar en su fase de finalización y compactación. Los productos para engordar cogollos actúan en el crecimiento de sus cálices, que son los “ladrillos” que los componen y conseguirás unos puntos de flor de mayor tamaño. En esta fase, además del tamaño, se determinará también el sabor y la potencia de los cogollos por lo que, un buen revienta cogollos siempre incluye elementos que también afecten a estas características. Para mejorar aún más el resultado final de la cosecha, algunos fabricantes añaden a sus productos para engordar cogollos ingredientes que ayuden a las plantas a asimilar la mayor cantidad posible de nutrientes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS REVIENTA COGOLLOS

Los productos para engordar cogollos son ricos en fósforo y potasio, que desarrollan un papel fundamental en el crecimiento de las flores. El potasio es el elemento que la planta necesita en mayor cantidad, la ayuda a controlar el nivel de agua a su interior, a regular la apertura de los estomas y a activar las enzimas. El fósforo estimula la creación de nuevas células, contribuye en la distribución de nutrientes a todas las partes de la planta, en el desarrollo de nuevas raíces y en la asimilación de la luz durante la fotosíntesis. Además de los macroelementos es muy importante elegir un revienta cogollos que contenga también bioestimuladores de floración y hormona vegetales (por ejemplo, auxina, giberelina o etileno), esta clase de sustancias se pueden típicamente encontrar en algunos tipos de algas. Otros ingredientes fundamentales de un buen revienta cogollos son: los aminoácidos libres y los enzimas (que permiten a la planta asimilar mejor y de forma más rápida los macroelementos NPK), los azúcares (que ayudan los cogollos a desarrollarse mejorando también su sabor) y los microelementos (para evitar que nuestras plantas sufran carencias de algún tipo).

MEJORES PETA COGOLLOS DEL MERCADO

Hay varios fabricantes de fertilizantes para cannabis y algunos de ellos incluyen en su línea uno o más productos para engordar cogollos. Utilizar un fertilizante de tipo órgano-mineral es una buena elección ya que, los nutrientes de tipo mineral están disponibles de forma inmediata para la planta y por lo tanto actúan más rápido. Por otra parte, los nutrientes de tipo orgánico estimulan más el metabolismo de la planta porque no le suministran directamente los nutrientes, sino que impulsan sus procesos biológicos internos dando vida constantemente al sustrato donde, además de generarse de forma natural macro y microelementos, se crearán también las condiciones ideales para su perfecta asimilación. Además, los fertilizantes de tipo orgánico activan directamente funciones concretas del metabolismo de la planta, pueden actuar en forma mucho más específica dependiendo de su fase de vida. Entonces, elegir productos para engordar cogollos de tipo órgano-mineral nos permite proporcionar a la planta los alimentos en forma rápida activando al mismo tiempo sus procesos fisiológicos. Buscando en las tiendas se pueden encontrar diferentes productos de este tipo, aunque el Revienta Cogollos de Cannaboom es sin duda unos de los más vanguardista del mercado. Además de su composición órgano-mineral (que nos da todas las ventajas ya mencionadas anteriormente), este fertilizante permite a la planta sintetizar más azúcares, absorber más nutrientes e incrementar la absorción de CO2. En su formulación se encuentran macro y microelementos, dos tipos de algas, diferentes tipos de enzimas, azúcares, aminoácidos libres, bioestimuladores de floración y hormona vegetales. Por los cultivadores más experimentados Cannaboom ha creado también una evolución del Revienta Cogollos más potente y concentrada: Red Boom. Este producto profesional lleva todos los ingredientes del Revienta Cogollos original con la adición de algunos elementos, por ejemplo, proteínas y carbohidratos naturales que llenando las células del cogollo incrementan su masa. Además, gracias a su alta concentración la dosis es un cuarto en comparación con la del Revienta Cogollos, esto nos permite comprar menos litros de fertilizante, ahorrando así dinero y espacio. Los resultados que puedes conseguir con Revienta Cogollos y Red Boom son impresionantes, incluso para los cultivadores más experimentados. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

