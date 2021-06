Centralita de motor: ¿Dónde poder comprarlas? Comunicae

lunes, 7 de junio de 2021, 09:03 h (CET) Existen páginas especializadas como es el caso de TopLlaves en dónde poder comprar centralitas de motor. En TopLlaves disponen de una amplia variedad de marcas y modelos como Seat, Mercedes, Renault, Citroën, Fiat, Opel, etc. La centralita de motor es un elemento importantísimo del coche. Se encarga de controlar la mayoría de elementos del vehículo, para que todo funcione de modo perfecto.

También es conocida como ECU (unidad de control eléctrico), gestiona la combustión interna del motor. Se trata del corazón de un sistema electrónico compuesto por sensores y actuadores en la que los sensores informan a la ECU y ésta envía la orden necesaria a los actuadores para transformar dicha información inicial.

¿Qué controla la centralita motor?

La ECU se encarga de controlar:

La cantidad de carburante que se quema durante la combustión

Las revoluciones del motor y el ralentí

Sensores de funcionamiento del vehículo

Cajas de cambio automáticas

Sensores del acondicionado y del inmovilizador A través de multitud de sensores de entrada y salida, puede detectar qué parámetros no funcionan correctamente, incluso enviando la orden de detener el vehículo si la avería es grave.

¿Qué fallos puede tener una centralita?

Los fallos que pueden afectar a la centralita, pueden ser por factores internos o externos.

Factores internos: Fallos en la reprogramación: error por no haber efectuado la reprogramación teniendo en cuenta la marca y modelo del coche, entre otros. La recomendación, es volver a reprogramar la centralita. Cortocircuitos producidos en un solenoide o por sobrecarga de voltaje: es primordial detectar dónde se ha generado el cortocircuito, para poder repáralo y que la centralita vuelva a funcionar de forma normal. Grietas producidas en las placas: en ocasiones, con sólo sustituir la placa, se podría solucionar la avería.

Factores externos: El agua puede llegar a mojar la ECU, produciendo fallos en su funcionamiento. Si la centralita se moja, se produce una avería general, de modo que la única manera de solucionar el problema sería sustituirla.

¿Dónde comprar una centralita de coche o ECU?

Además, con TopLlaves, no hay que preocuparse, ya que gestionan la copia de los datos de la ECU. Esta web se encarga de todo, realizando envíos y recogías urgentes en 24 horas, proporcionando una rápida sustitución de la centralita y la reparación del vehículo.

Para ello, es importante consultar la referencia de la centralita para detectar si es el modelo de la ECU correspondiente al vehículo. También son especialistas en cuadros de instrumentos, bombines, duplicados de llaves y cualquier tipo de recambio imaginable. También se encargan de todo tipo de reparaciones de manera rápida y sencilla.

Visitar www.topllaves.com es una forma práctica y sencilla de poder encontrar centralitas de motor nuevas o de segunda mano en internet, a su vez, con mucha confianza.

