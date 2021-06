​Una selección de fútbol desmoralizada por haberse vendido a la corrupción Perú fue goleado en casa mientras gran parte de su hinchada desmotivó a su elenco por haber prestado su imagen a la candidatura de la antigua dictadura Isaac Bigio

lunes, 7 de junio de 2021, 01:38 h (CET) Un hecho sin precedentes viene pasando en el fútbol sudamericano. El jueves 3 de junio la selección peruana perdió por 3 a 0 en su estadio nacional ante Colombia. Que un elenco sea goleado en casa y quede último en la tabla de posiciones de los 10 equipos del continente no es una novedad. Lo que sí es algo inédito son dos cosas:



1) Que una gran parte de la afición peruana no quiso apoyar a su selección. Todo esto pese a que en el mundial pasado (Rusia 2018) el Perú ganó el primer puesto en la categoría de tener la mejor hinchada (millares fueron desde los Andes hasta varias urbes eurasiáticas a alentar a su equipo como ninguna otra barra).

2) Que la selección nacional apareció identificada con una de las 2 candidaturas que se disputaban la segunda vuelta. Por primera vez una candidata (en este caso Keiko Fujimori) usaba como su uniforme y el de todos sus apoyadores el polo del equipo que debería representar a todos los 33 millones de peruanos. Además, muchos titulares de dicho plantel habían aparecido en un spot publicitario alineándose abiertamente con dicha candidatura.

Una cosa es que un deportista pueda expresar sus propios puntos de vista. Maradona ha apoyado a izquierdistas y Pelé a derechistas, pero lo han hecho como individuos basados en sus propias convicciones. En este caso fue casi toda una selección que aparecía en un aviso como los de Adidas o Nike para hacer propaganda política (y no comercial), y sin que ninguno de los que hablasen pudiesen defender sus propios puntos de vista. Además, han circulado audios y pruebas que indican que los jugadores recibieron entre 30 mil a 100 mil dólares para hacer tal promoción.



Se supone que el fútbol debe mantenerse apartado de una elección a nivel nacional. Para los peruanos lo que más les une es alentar a su selección en los mundiales, pero ahora eso se ha perdido. La hinchada se siente traicionada y decepcionada y el seleccionado anda desmoralizado.



Uno de los lemas de la campaña de Keiko Fujimori es que ella iba a seguir los pasos de la selección peruana de fútbol que antes ha logrado clasificarse tras estar inicialmente con pocos puntos. En todas partes ella se ha presentado vistiendo el polo bicolor, incluyendo el primer debate entre aspirantes a la presidencia. En su mitin de cierre de campaña ella, su esposo norteamericano, sus aliados (incluyendo Álvaro Vargas Llosa) y sus seguidores aparecieron con dicho polo futbolístico mientras que la música que acompañaba su millonario y bien montado evento llamaba a imitar a la selección peruana para tramontar adversidades y ganar.



A poco de que acabó dicha concentración se dio el match en el cual Colombia goleó 3-0. Inmediatamente aparecieron por doquier memes echándole la culpa a Keiko Fujimori por haber “salado” y corrompido a la selección, que solamente le faltó comprar al árbitro y que el sagrado polo nacional se había manchado. Esa era la respuesta a memes fujimoristas que decían que el 3 de junio la selección peruana iba a golear a Colombia y que el 6 de junio (día de las elecciones) iba a hacer lo mismo con Sendero Luminoso (los fujimoristas daban a entender que su rival Pedro Castillo es un terrorista). Uno de los principales presentadores de TV pro-Keiko ha llegado a decir que PL (Perú Libre de Castillo) es lo mismo que SL (Sendero Luminoso).



Los fujimoristas pensaban que identificándose con el seleccionado nacional iban a ganar pero han recibido un bumerán. La mayoría de los peruanos cree que la corrupción es uno de los peores males del país. Alberto Fujimori, quien fue presidente en 1990-2000, es el único ex gobernante del mundo que ha sido repatriado hacia su propio país donde purga cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción. Durante su dictadura, Keiko llegó a reemplazar como primera dama a su propia madre que era desalojada y electrocutada. En la década fujimorista decenas de miles de peruanos y peruanas fueron apresados, torturados o asesinados, mientras que cientos de miles de mujeres pobres fueron forzosamente esterilizadas.



Keiko Fujimori viene de pasar 16 meses entrando y saliendo de la cárcel acusada de lavado de activos y corrupción y es la primera candidata en la historia peruana que quiere ganar un balotaje para evitar ir a prisión. El rechazo a la forma en la cual los Fujimori compraban políticos, autoridades, artistas y ahora deportistas es algo que va a acrecentar su caída.



El Perú ha perdido un factor de unidad nacional que es el seleccionado de balompié y posiblemente sus posibilidades de llegar al mundial de Qatar 2022, sin embargo la nueva goleada que se avecina puede ser el de la hinchada peruana contra quienes corrompieron su equipo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Una selección de fútbol desmoralizada por haberse vendido a la corrupción Perú fue goleado en casa mientras gran parte de su hinchada desmotivó a su elenco por haber prestado su imagen a la candidatura de la antigua dictadura Puerta grande aún sin play-off (5-4) Partidazo con el que el Betis Futsal despide la temporada, remontando al Jimbee Cartagena. Las victorias de Zaragoza y Santa Coloma le impiden llegar al play-off España sería la campeona de la Eurocopa según el interés que la selección despierta en Internet Zlatan Ibrahimovic logra formar parte del "Dream Team" por encima incluso de Robert Lewandowski El Betis FS mantiene vivo el sueño del play-off (3-1) Los béticos derrotan, sin muchos alardes, a un Peñíscola casi descendido ya, y se jugarán el pase a la postemporada en las dos últimas jornadas ​¿Quién va a ganar la Liga? Las casas de apuestas lo tienen claro El campeonato liguero toca a su fin. ¿Qué equipo conseguirá llevarse el trofeo a casa esta temporada?