En Libis Coffee Roaster fomentan la compra del café verde Emprendedores de Hoy

sábado, 5 de junio de 2021, 20:30 h (CET)

Normalmente, para que el café pueda ser comercializado, distribuido en el mercado y consumido por la gente es necesario que atraviese un proceso de tueste típico de café que, básicamente consiste en ser sometido a temperaturas específicas en un equipo especializado (Tostadora) donde se logran unos cambios a nivel celular y se desarrollan todos los sabores y matices del grano de café SIN añadir ningún otro elemento o ingrediente. En Libis Coffee Roaster se realiza un tueste artesanal y natural. Pero el punto de partida de todo este proceso es el café verde seleccionado por Libis Coffee Roaster. Recibe este nombre porque no ha sido tostado y, por tanto, el color que tiene es verde. El café verde es el resultado de 1 año de arduo trabajo por parte de los caficultores.

Café verde con impacto social Libis Coffee Roaster fomenta la compra de café verde mediante un comercio justo y realizado de forma directa con el productor. Este tipo de compra elimina los intermediarios y asegura el cumplimiento de los estándares de calidad mínimos y un trato justo. Además, se logra el cumplimiento de obras sociales que proporcionan beneficios a los productores y sus familias.

Sin embargo, para Libis Coffee Roaster, el trato directo con los productores de café debería ser una cuestión normalizada en cualquier sector, y no algo extraordinario. Por ello, han decidido ir un paso más allá con el impacto social que generan con sus cafés.

El principal objetivo de esta empresa de café es ayudar a que las familias de productores que se encuentran en riesgo de exclusión bancaria consigan financiación mediante inversores que también logren extraer una buena rentabilidad. Por esto, destinan 1€ por cada kilo de café vendido para realizar las financiaciones. Gracias a ello, los productores reciben una financiación justa que les permite invertir en sus cafetales y evitan la intromisión de prestamistas que ofrecen intereses exagerados (Hasta el 100% intereses). Todo esto es posible gracias a la alianza que existe entre el Fondo Ana Delia by Libis Coffee Roaster y EthicHub.

Financiamiento y apoyo de la iniciativa El proceso de financiación es relativamente sencillo. Los pequeños productores buscan financiamiento en la plataforma EthicHub y ofrecen un hasta un 15% de rentabilidad anual en la divisa local.

Cuando el proyecto logra el financiamiento deseado, el dinero llega a los pequeños productores para que inviertan en sus cafetales. Una vez cumplido el plazo estipulado, los productores devuelven el préstamo solicitado más la rentabilidad pactada y Libis Coffee Roaster reinvierte todo el capital, más los intereses y los nuevos aportes para lograr un crecimiento exponencial del impacto social creado.

Todo ello es sostenible porque EthicHub ha creado un ecosistema en el que todos los involucrados se benefician de la cooperación mutua, con un modelo basado en la economía real y productiva apoyándose en la tecnología blockchain.

Es muy importante resaltar que los consumidores forman parte de esta iniciativa con cada taza de café que beben, ya que pueden colaborar a que miles de familias tengan una vida digna, pues con la compra de cualquiera de los cafés que ofrecen en Libis Coffe Roaster se colabora a ayudar a que miles de familias de productores de café logren beneficios. Es satisfactorio saber que el café que se consume proviene de empresarios que practican un trato justo y apoyan el crecimiento económico de miles de familias productores de café.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.