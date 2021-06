La Llorona Opiniones Emprendedores de Hoy

La Llorona Mexican Food Experience, restaurante ubicado en Linares, Jaén, ofrece el sabor único de la gastronomía mexicana en la variedad de platos presentes en el menú. Los clientes que han probado el restaurante han quedado muy satisfechos, tanto con el trato por parte de sus trabajadores como por la calidad de sus comidas. Representa una de opciones preferidas en Jaén para comer de manera diferente y con productos de primera calidad. El territorio español recibe una gran influencia por parte de la comida mexicana, por ello ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Además, La Llorona ofrece la posibilidad de reserva online, por teléfono y el servicio a domicilio o take-away.

Todos los sabores en un solo menú El restaurante La Llorona dispone de un menú muy variado, en el que destacan los tacos al pastor, 3 tortillas con carne de cerdo, acompañada de piña, cilantro, lima y cebolla; o las enchiladas rancheras de res, que vienen rellenas de ternera y bañadas en salsa roja. El menú también ofrece platos para compartir como quesadillas, guacamole, ensaladas, nachos o la famosísima costra de queso rellena de carne al pastor con piña acompañada de pico de gallo, guacamole y cebolla morada encurtida. Asimismo, otro de los platos más demandados son los tacos de cochinilla pibil, carne de cerdo aderezada con zumo de naranja, especias mexicanas, cebolla, frijoles y chile habanero. El chile se pone aparte para las personas que no comen picante. Aparte de este tipo de chile, se ofrecen varias salsitas desde la no picante hasta salsas especiales muy picantes que se hacen en el momento si el cliente lo pide.

La Llorona destaca por su esmerada atención El restaurante La Llorona se ha popularizado gracias a la calidad de su servicio y el buen trato a los clientes. En la página Trip Advisor, el usuario registrado como Mirsf94 comentó: “Para repetir siempre. Muy contento. Nos atendieron rápidamente. La comida tiene calidad, la decoración, servicio, el ambiente, todo genial. Todo buenísimo y con muchos detalles en la presentación de los platos”. Por su parte, M4652PDJavierl destacó la atención en el lugar: “Gran trocito de México en España. Merece mucho la pena este restaurante. Gran trato. Enhorabuena. Muy rica la costra al pastor”.

Además, La Llorona ha destacado en numerosas páginas gastronómicas. Diego H expresó: “Auténtica comida mexicana en la provincia de Jaén. Todo excelente y con buen servicio”.

Otra de las opiniones sobre la calidad del restaurante fue la de Miriam S: “Todo correcto; nos atendieron rápidamente y todo buenísimo. Había distancia de seguridad entre las mesas y gel hidroalcohólico. Se agradece, repetiremos”.

La Llorona Mexican Food presenta en su página web una descripción minuciosa de la carta que ofrecen, incluyendo los postres y bebidas mexicanas e internacionales, con el fin de que los clientes hagan un recorrido por la oferta culinaria del restaurante. Gracias a la calidad que ofrece el local, los comensales tienen una máxima satisfacción llevándose la cultura, el sabor y la tradición mexicana a la boca.



