Valuexperience: cursos para ejecutivos y agentes comerciales online

miércoles, 2 de junio de 2021, 11:00 h (CET)

Con el fin de que las organizaciones puedan continuar siendo rentables y competitivas en el mercado, es esencial motivar la capacitación de los empleados. El éxito de un negocio depende en gran medida del aprendizaje de las técnicas para mejorar el rendimiento en el trabajo. Realizar cursos para ejecutivos y agentes comerciales online es una buena opción para fomentarlo. Los mercados actuales ya disponen de empresas que se encargan de impartir esta clase de formaciones. A nivel internacional, Valuexperience es una de las más reconocidas, ya que está orientada a capacitar a los alumnos para que el crecimiento de las ventas no se vea condicionado por la distancia.

Formación para agentes comerciales y ejecutivos Los cursos de Valuexperience están dirigidos, principalmente, al incremento del conocimiento de los empleados, así como al desarrollo de su modo de trabajar. A través de su formación, pretenden enseñar a unificar los esfuerzos de los miembros de la empresa para que trabajen todos a una en el alcance de metas. Gestión del estrés o de la incertidumbre, el uso del storytelling, el desarrollo del rendimiento y el uso de nuevas tecnologías para mejorar la comunicación son algunas de las formaciones que imparten. Los participantes reciben una gran cantidad de contenidos a través de varios formatos: webinars, videoclases, podcast, tablas y plantillas de trabajo, material online en HTML, videotutoriales personalizados, infografías, foros, sesiones de Q&A, etc. Además, los talleres cuentan con un proyecto final en el que se pone en práctica todo lo que se ha trabajado. Por lo tanto, son cursos interactivos y completos.

Rasgos diferenciales de Valuexperience El equipo de Valuexperience cuenta con una basta experiencia en consultoría de Recursos Humanos, formación para la economía digital y en el desarrollo de plataformas, portales de formación y comunidades. Después de 15 años impulsando la Gestión del Conocimiento en empresas y organizaciones, actualmente ya cuenta con más de 100 proyectos desarrollados. Además, su servicio abarca 33 países a día de hoy.

La base de su ideología es la confianza en la colaboración. Según ellos, esa es la clave del éxito para cualquier organización. Su finalidad es optimizar esa cooperación entre los miembros de la empresa para que el rendimiento aumente y se consigan los objetivos marcados. Definen estrategias específicas adaptadas a las necesidades de cada cliente. De todos modos, todas tienen en común la combinación de comportamientos e influencias sociales varias para su desarrollo.

De este modo, a través de la combinación de la innovación, tecnología y cooperación, Valuexperience ayuda a las empresas a conseguir mejores resultados –mejorando hasta un 20% la eficiencia del área– utilizando los mismos recursos.



