Football for Friendship reúne a participantes de más de 200 países para establecer el tercer récord GUINNESS WORLD RECORDS™

La novena temporada del programa social internacional para niños de Gazprom Football for Friendship (F4F) ha finalizado. Los principales valores del programa son la amistad, la igualdad, la justicia, la salud, la paz, la lealtad, la victoria, las tradiciones y el honor. En la actual temporada han participado niños y niñas entre 12 y 14 años procedentes de más de 200 países Una de las características destacadas de la temporada de este año fue la celebración del Campeonato eWorld Championship for Friendship 2021 en el simulador multijugador Football for Friendship World (F4F World). Éste se puso en marcha en diciembre de 2020 y está disponible de forma gratuita en 27 idiomas. De acuerdo con los principios de la F4F, el campeonato eWorld F4F se desarrolló en equipos internacionales mixtos. La final la ganó el equipo Argali, con jugadores de Aruba, Belice, Guatemala, Costa Rica y México.

En reconocimiento a su trabajo en el Centro Internacional de Prensa Infantil, jóvenes periodistas de Bangladesh, Bolivia, Hungría y Estados Unidos fueron premiados como "Mejores Periodistas". Los entrenadores y jóvenes jugadores de más de 350 academias y escuelas de fútbol participaron en las actividades deportivas del programa, así como en proyectos medioambientales y educativos. El Premio Internacional de Football for Friendship se concedió a las academias de fútbol de Afganistán, India, Sri Lanka y Togo por sus iniciativas en el ámbito social.

Durante las ceremonias de clausura de la novena temporada, los participantes establecieron el tercer récord GUINNESS WORLD RECORDS™ del mayor número de visitantes a un estadio virtual. El programa ya cuenta con dos récords GUINNESS WORLD RECORDS™.

Viktor Zubkov, Presidente del Consejo de Supervisión de PAO de Gazprom: "Estoy muy contento de que Football for Friendship esté ganando cada vez más amigos y seguidores en todo el mundo. Y no solo entre los niños, sino también entre sus padres y las academias y clubes de fútbol. Gazprom colabora con muchas iniciativas sociales, entre ellas el deporte. En mi opinión, Football for Friendship es uno de los proyectos sociales internacionales más importantes y necesarios en estos momentos."

Roberto Carlos, embajador mundial de Football for Friendship: "Me ha encantado ser embajador mundial de Football for Friendship este año. Los valores humanos universales que promueve F4F tienen un gran significado para los jóvenes y su futuro. Como jugador y ahora como entrenador, sé lo importante que es no sólo ser un buen futbolista, sino también tener un carácter fuerte y ser capaz de interactuar con éxito con personas de otras culturas y otros países. En ese sentido, Football for Friendship hace que el mundo sea un poco mejor."

Acerca de Football for Friendship

El proyecto social internacional para niños Football for Friendship existe desde 2013. Es organizado por Gazprom. En las últimas nueve temporadas, más de 16.000 niños y jóvenes de 211 países y regiones han participado en el programa. Más de seis millones de personas apoyan el proyecto.

Los chicos y chicas de entre 12 y 14 años, incluidos los niños con discapacidad, participan en el programa como "Jóvenes Jugadores" o "Jóvenes Periodistas". Los "Jóvenes Jugadores" representan a diferentes países y culturas en los equipos mixtos. Demuestran que la nacionalidad, el sexo y la capacidad física no importan para ser un equipo. "Jóvenes periodistas" informan desde el Centro Internacional de Prensa Infantil sobre los proyectos de Football for Friendship. Todos los antiguos participantes siguen compartiendo sus experiencias después como " Jóvenes Embajadores ", defendiendo los valores universales que representa Football for Friendship: Amistad, Igualdad, Justicia, Salud, Paz, Lealtad, Victoria, Tradiciones y Honor.

Football for Friendship cuenta con el apoyo de la FIFA, la UEFA, el Comité Olímpico Internacional, las asociaciones de fútbol de varios países, fundaciones benéficas para niños, deportistas famosos y los principales clubes de fútbol del mundo. El programa ha sido galardonado con más de 60 premios nacionales e internacionales en materia de deporte, responsabilidad social y comunicación.

En el 2021, Football for Friendship se llevó a cabo en línea. En una plataforma digital especial, miles de jugadores de todas las edades se reunieron para participar en torneos de fútbol infantil, entrenar, jugar en equipos internacionales y practicar su deporte favorito, el fútbol, en el formato " Football for Friendship " sin tener que salir de casa.

Fuentes oficiales en Internet:

Fotos y vídeos para los medios de comunicación: http://media.footballforfriendship.com

Página web: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme