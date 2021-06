Linda Scerini, nueva Head of Paid Media de ROI UP Group

Linda se pone al frente de un departamento imprescindible dentro de una agencia que ofrece servicios 360 en marketing digital y que cuenta con equipos multidisciplinares especializados en: Marketing Automation, SEO & ORM, Producto Digital, Performance, Medios Offline, Desarrollo de Software, Data & Business Intelligence, Creatividad, Social Media, PR e Influencer Marketing. Actualmente, cuenta con más de 100 clientes gestionados por 180 personas de 14 nacionalidades diferentes ROI UP Group, la agencia independiente referente en marketing digital, ha nombrado a Linda Scerini como Head of Paid Media. Tras su trabajo durante 2 años en la compañía, asciende para convertirse en la directora del departamento que engloba las campañas de pago en todos los países donde la empresa cuenta con sede -España (Madrid, Alicante Valencia y Galicia), Portugal, México y Colombia.

Linda Scerini será a partir de ahora la encargada de desarrollar las estrategias necesarias para conseguir los objetivos de cada cliente, sean de branding o de performance, liderando el seguimiento de las campañas y su optimización.

Cabe destacar que este servicio es un eje fundamental para esta agencia independiente, así como un potente escaparate para la publicidad de las marcas que estén dispuestas a apostar por el medio digital. “Lo más importante es entender las necesidades del cliente y saber plasmarlas en un plan de medios que permita cumplir con las expectativas, siempre usando canales y tecnologías punteras”, señala Linda.

A lo largo de su carrera profesional, hay tres experiencias que considera clave en su trayectoria y han sido claros puntos de inflexión. En Educaedu aprendió las bases de la publicidad digital, especialmente de SEA. Por aquel entonces, empezó a experimentar con los primeros anuncios en Facebook, que nada tenían que ver con las posibilidades que ofrece la plataforma actualmente.

Unos años más tarde, en Wise Conversion, descubrió la importancia de trabajar en un entorno en el que realmente valoran a los empleados. No gestionaba cuentas directamente, pero pudo volver al mundo Telco, en el que empezó como comercial cuando llegó a España nada más terminar la carrera en Italia.

Finalmente, en Wink aprendió lo que implica gestionar una cuenta importante, siempre del sector Telco, de uno de los grandes grupos de publicidad internacionales.

Linda reconoce que “la llegada a ROI UP Group ha supuesto el último punto de inflexión de mi experiencia laboral hasta el momento. Como integrante del equipo de Paid Media, lo que más me gusta - y que a mi forma de ver es nuestro punto fuerte y diferenciador - es la visión global que nos confiere el trabajar en todos los canales de pago de los clientes que gestionamos. Como Head, mi objetivo es que consigamos participar de forma activa y fluida en la definición de las estrategias multicanal que en ROI UP Group creamos junto con las marcas. Sin lugar a duda, es un cambio importante y que me obliga a salir de la zona de confort en la que he estado en los diez últimos años, que ha sido la gestión directa de las campañas. Pero me enfrento a ello con muchas ganas e ilusión, siendo muy consciente del talento que tenemos en el equipo”.

De este modo, Linda se pone al frente de un departamento imprescindible dentro de una agencia que ofrece servicios 360 en marketing digital y que cuenta con equipos multidisciplinares especializados en: Marketing Automation -cuenta con su propia plataforma, DAAS Suite-, SEO & ORM, Producto Digital, Performance, Medios Offline, Desarrollo de Software, Data & Business Intelligence, Creatividad, Social Media, PR e Influencer Marketing. Actualmente, cuenta con más de 100 clientes gestionados por 180 personas de 14 nacionalidades diferentes.

Diego Jiménez, CEO de ROI UP Group destaca que ”Linda tiene un gran conocimiento técnico, y resalta por su buen trabajo en equipo por encima de todo, con criterio y mucho compromiso. Estamos muy contentos por su crecimiento interno en la compañía”.