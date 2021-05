Aniversario de la construcción de la Torre David, según David Brillembourg Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 11:19 h (CET) En los años 90, fueron muchos los proyectos arquitectónicos que se iniciaron en América Latina. Tal es el caso de la Torre de David, ubicada en Caracas, Venezuela. Una torre que,al principio, esperaba contar con 45 pisos y ser utilizada para fines financieros Fue el Grupo Cofinanzas quien inició la construcción de la torre que actualmente, es el tercer rascacielos más alto de Venezuela. Una idea del presidente, en su día, de Cofinanzas, David Brillembourg. Se trata también de una construcción que ha cumplido 30 años de haberse iniciado.

¿Qué estructura esperaba tener la torre?

La Torre David, esperaba ser la sede principal del grupo Financiero Cofinanzas y del Banco Metropolitano. Planeaba formar un exitoso cúmulo de edificios, dedicados al área financiera. Para tal fin, la torre contaría con una estructura determinada.

Tendría una torre A, una torre B, y tres edificios: K, Z y el de aparcamiento en forma de rampa. Además, un Atrio Comercial que funcionaría como lobby y sala de reuniones. También, estaba programada la construcción de un helipuerto en la cima de la torre A.

La razón de su nombre

David Brillembourg, como se mencionó, fue quien dio forma a la idea de construcción de la torre. Claro, aparte de aportar todo el capital necesario para llevarla a cabo. Entonces, es a él a quien se debe en nombre de la torre, gracias a su popularidad en las finanzas venezolanas.

Brillembourg, acompañó la construcción de la obra hasta el día de su muerte, en 1993. A partir de allí, todo quedó en manos de su hijo, quien tenía la tarea de darla por terminada. Sin embargo, algunos acontecimientos impidieron su continuación.

¿Qué pasó con la Torre David?

La crisis financiera del año 1994, ocurrida en Venezuela, no estaba contemplada al momento de empezar la construcción. Tampoco era un hecho para el que Cofinanzas estuviera preparado. Realmente, fue la crisis la que hizo quebrar al grupo financiero.

A partir de ahí, la obra de construcción, encontrándose en un 70% de avance, fue paralizada. Pasó a manos de FODAGE, quien en 2001 la dispuso en una subasta donde no obtuvo éxito. Nadie logró alcanzar los 60 millones de dólares, base de la subasta de la torre.

Situación actual de la Torre David

Los años de abandono dejaron a la torre en un verdadero estado de descuido. Posterior a la subasta, no fue mencionada hasta 2007, año en que fue invadida por personas de forma ilegal. Familias en situación precaria aprovecharon el abandono para empezar a habitar en ella.

Se convirtió en una comunidad que, de manera particular, hacía vida en cada parte de la construcción. Sobre todo, en la torre A, única parte que logró ser terminada antes de la intervención del Banco Metropolitano. Sin embargo, todas las familias fueron desalojadas de la torre por orden del gobierno venezolano.

El futuro de la Torre David

La razón del desalojo de las familias, es que se esperaba que inversionistas chinos decidieran la recuperación de la torre. Fue, sin embargo, una intención fallida, pues a día de hoy, las edificaciones se encuentran en total situación de abandono. No sería mala idea recuperar e invertir en lo que planeaba ser el más grande complejo financiero de la capital.

