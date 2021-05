Las propiedades de Elixir Yatamansi que tanto éxito tiene en las redes Emprendedores de Hoy

sábado, 29 de mayo de 2021, 11:49 h (CET)

Los efectos relajantes y calmantes del elixir Yatamansi cuando entran en contacto con el organismo justifican el hecho de que sea considerado un regalo de la naturaleza. Su éxito se debe a sus propiedades curativas, que son reconocidas como un potente soporte para mejorar la concentración y conciliar el sueño. Para quienes llevan un estilo de vida agitado o estén presentando una situación que genera estrés, la tienda de productos naturales en línea del Centro de Neuropatía y la Salud, ofrece este producto natural que aporta un estado de paz y tranquilidad así como un equilibrio de las emociones, .

Sus componentes generan un estado de calma profunda Los componentes principales de este elixir son las flores de Nardo del Himalaya y la Amapola de California. Para potenciar el efecto de este medicamento se le ha añadido a la fórmula otros ingredientes naturales como la avena o el malvavisco así como nuez moscada, hinojo, manzanilla, clavo, espliego, malvavisco, polen, espino blanco y vetiver. Todos ellos tienen propiedades que contribuyen a lograr un equilibrio en las funciones del sistema nervioso y digestivo previniendo los efectos secundarios que causan otros productos. Para que el organismo entre en un estado de calma profunda, cada uno de sus ingredientes realiza una función específica. La amapola califórnica, humulus lupulus y aceites esenciales de mejorana y nuez de moscada intervienen en la relajación del sistema hormonal que favorece el sueño. Por su parte, la manzanilla junto con los aceites esenciales de clavo y espliego tienen un efecto antiespasmódico y analgésico, que reducen el estrés y la congestión del sistema digestivo.También contiene espino blanco para movilizar la sangre impulsada por el corazón haciéndola fluir adecuadamente y vetiver y tamarindo para reducir el calor cerebral que producen las plantas relajantes.

El tratamiento natural para la hiperactividad en adultos y niños Por ser un sedante suave también es indicado para tratar la hiperactividad, inadaptabilidad e irritabilidad tanto en adultos como en niños. Las personas que desean tratar algunos de estos problemas relacionados con el sistema nervioso central, se inclinan hacia los productos elaborados con ingredientes naturales como el elixir Yatamansi para evitar los efectos secundarios que provocan los somníferos que circulan por el mercado. El éxito de este producto recae en que no tiene elementos tóxicos y por tanto, no produce dependencia a quienes lo consumen y evita algunos síntomas como la pesadez física y mental, la apatía y la falta de entusiasmo, así como la sequedad y el estancamiento de colon que puede derivar en estreñimiento.

El elixir Yatamansi ejerce una acción directa sobre el sistema nervioso central, repercutiendo directamente sobre las funciones del cerebro para producir soltura, relajación y descanso. Así, este es considerado como una medicina ayurvédica, ya que es un compendio de las bondades que la naturaleza nos regala en todo el mundo para equilibrar nuestro cuerpo.



