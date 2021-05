Excelentes ejemplos de herramientas de colaboración y gestión de proyectos La creación de un diagrama de Gantt en línea que ayuda a administrar las tareas personales y de equipo Redacción

jueves, 27 de mayo de 2021, 09:34 h (CET) Ya ha pasado más de un año desde que muchas personas en todo el mundo dejaron sus oficinas y empezaron a trabajar de forma remota. Y si la preocupación de los empleados desde entonces ha sido establecer una rutina para trabajar desde casa y administrar bien su tiempo, los ejecutivos han estado pendientes de cómo mantener el mismo nivel de productividad y eficiencia cuando no hay contacto directo con y entre los miembros del equipo.

En ese sentido, una de las soluciones aplicadas por muchas pequeñas y grandes empresas es el uso de software de gestión de proyectos y software de colaboración. De hecho, esta solución es buena no solo para el trabajo remoto, sino también cuando tienes a todo el equipo en un solo lugar. Dicho software facilita el proceso de trabajo, mejora la productividad y ayuda a resolver otros problemas que se pueden encontrar en la planificación e implementación del proyecto. Teniendo en cuenta eso, hemos elaborado una lista de software de gestión de proyectos y software de colaboración, que definitivamente resultarán útiles para muchos equipos.

1. GanttPRO

GanttPRO es una herramienta de colaboración y gestión de proyectos para crear un diagrama de Gantt en línea que ayuda a administrar las tareas personales y de equipo. En la línea de tiempo del diagrama de Gantt, puede ver todas las tareas y sus fechas claramente. Con GanttPRO, los usuarios pueden realizar el seguimiento de las tareas y del progreso. Todo el equipo siempre estará al tanto del estado del proyecto y evitará los riesgos y confusiones en la organización



¿Por qué GanttPRO puede ser su elección? Cabe mencionar que las posibilidades de colaboración en GanttPRO incluyen todas las funciones que uno puede pedir de una herramienta de este tipo. Los participantes del proyecto pueden trabajar juntos en tiempo real: adjuntar documentos, comentar y dejar descripciones para las tareas, exportar sus gráficos en PDF o PNG y compartirlos a través de un enlace público. Con las notificaciones en tiempo real, los participantes del proyecto estarán informados sobre todos los cambios. En términos de funciones de gestión de proyectos, esta aplicación de diagrama de Gantt ofrece un montón de posibilidades para gestionar tareas, recursos, costes y también horarios, lo que la convierte en un software de colaboración y gestión de proyectos excepcional.

2. PandaDoc

Aunque esta herramienta de colaboración y gestión de proyectos se usa más en la organización de procesos de ventas, es un poderoso programa todo en uno que ofrece muchas funciones. Con su ayuda, se puede crear y modificar registros, conectarse a sistemas de pago, organizar espacios de trabajo grupales y también realizar el seguimiento de su eficiencia, firmar archivos en firma electrónica y hacer muchas otras cosas.

¿Por qué PandaDoc puede ser su elección? Firmas electrónicas. Documentos interactivos e individualizados. Producción automatizada de cotizaciones. Plantillas preconfiguradas. Seguimiento de archivos. Potentes integraciones.

3. Zoho



Esta herramienta de colaboración y gestión de proyectos se puede definir como un sistema CRM, correo, libros y creador todo en uno. Normalmente se utiliza para guardar archivos, imágenes y también videoclips en línea, así como para compartirlos y distribuirlos desde cualquier lugar.

¿Por qué Zoho puede ser su elección? Zoho proporciona varios canales de comunicación, como feeds interactivos y un foro, wiki, flujo de actividades y chat. En los feeds, los miembros se notifican sobre eventos importantes como la creación de una nueva tarea, propuestas, anuncios, etc. La herramienta también puede funcionar como una plataforma de intercambio de conocimientos para sus usuarios. El sistema CRM ву Zoho facilitará la realización de un análisis exhaustivo de su negocio que puede ayudar a tomar decisiones relevantes de manera más rápida y sencilla.

4. Quip



Quip organiza la colaboración en línea con documentos y listas de tareas de una manera muy fluida, ya que ayuda a los equipos a trabajar más rápido y ser más productivos.

Este software de colaboración en línea sirve para tomar notas de reuniones colectivas, así como para manejar tareas. Quip será el lugar donde podrán guardar toda la documentación para realizar el trabajo.

¿Por qué Quip puede ser su elección? Oportunidades para agregar herramientas de seguimiento de proyectos, calendarios y muchas otras directamente en un documento de Quip.

Combina conversaciones grupales, listas, documentos y hojas de cálculo en un solo lugar.

5. Hightail



Hightail sin duda será su elección si necesita una herramienta para colaboración creativa y gestión de tareas dentro de sus proyectos.

Las posibilidades de compartir archivos permiten enviar archivos de multimedia grandes fácilmente. Para esto, simplemente necesita seleccionar, arrastrar y soltar o importar sus archivos desde otros servicios. La colaboración creativa en línea brinda un espacio único para grupos y elimina las preocupaciones por la falta de comunicación. Con las funciones de monitoreo de proyectos, es posible reunir empleados, configurar listas de tareas pendientes para ellos, discutir sobre las tareas y también hacer los seguimientos.

¿Por qué Hightail puede ser su elección? Códigos de accesibilidad y fechas de caducidad. Se puede acceder a muchos formatos de archivos para obtener una vista previa. Seguimiento de entrega de datos. Control de versiones.

6. Wiredrive



Wiredrive hace que la gestión de colaboración y de los medios sea fluida y fácil. Este software de colaboración en equipo puede convertirse en un lugar centralizado donde los equipos creativos pueden mantener los archivos relevantes para el proyecto.

El espacio virtual de trabajo compartido con tareas y grupos permite una rápida colaboración basada en web entre los participantes del proyecto, ya que ellos pueden revisar, comentar y realizar el seguimiento de todas las tareas. Además de eso, el trabajo compartido está encriptado, así que no tiene que preocuparse por problemas de protección.

¿Por qué Wiredrive puede ser su elección? Notificaciones que mantienen a todos los miembros del equipo al tanto. Potentes funciones de búsqueda y filtros. Presentaciones en segundos.

