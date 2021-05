La revolucionaria pulsera dispensadora de gel hidroalcohólico para afrontar la nueva normalidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de mayo de 2021, 15:04 h (CET)

O-Zink ha revolucionado el mercado con su último lanzamiento. Se trata de su pulsera dispensadora de gel hidroalcohólico, lociones y productos de cuidado personal.

El contexto actual ha hecho repensar los hábitos higiénicos. El uso de gel hidroalcohólico se ha vuelto imprescindible y ha venido para quedarse. Muchas personas llevan en su bolso o mochila algún tipo de gel desinfectante, protector solar o lociones hidratantes. La pulsera dispensadora está diseñada para hacerse cargo de esta tarea de una manera eficiente y estética.

Las características de la pulsera dispensadora de gel hidroalcohólico Es una pulsera con la forma y el tamaño de un reloj, que cuenta con un dispensador de gel incorporado. Es un producto muy práctico teniendo en cuenta la cantidad de gel hidroalcohólico que se utiliza a día de hoy. La pulsera facilitará aún más la limpieza de manos.

Su diseño es simple, pero a la vez elegante y minimalista. Está especialmente pensada para personas que realizan labores diarias expuestas a entornos y situaciones donde es difícil mantener un buen nivel de protección e higiene. Permite guardar la cantidad de gel hidroalcohólico necesario para una jornada sin necesidad de recargarlo. Lo que hace revolucionaria la pulsera respecto a otros productos similares es que se puede rellenar en cualquier sitio, con cualquier gel, sin necesidad de ningún accesorio o dispositivo externo.

El producto cuenta con un sistema de dispensado muy sencillo. Tiene un seguro que debe ser retirado cuando se necesite desinfectante de manos. Este elemento garantiza que el gel que contiene la pulsera no se derrame o se pierda. El diseño del depósito permite dispensar el líquido y aplicarlo, sin necesidad de volver a tapar hasta finalizar la limpieza de manos.

Uno de los aspectos más llamativos de la pulsera dispensadora de gel hidroalcohólico es su depósito intercambiable, que lo convierte en un complemento de moda, fácil de conjuntar con cualquier look al fabricarse en diferentes colores. Un buen accesorio para la muñeca hecho con materiales de calidad, que garantizan durabilidad y resistencia en condiciones habituales de temperatura, agua, sudor, etc.

¿Por qué es necesaria la pulsera dispensadora de gel hidroalcohólico? La protección es importante, y tener a mano gel en diferentes situaciones cotidianas se ha hecho indispensable. Con esta pulsera no es necesario llevar un dispensador de gel de alcohol en el bolso o en el bolsillo.

O-band es un producto que también resulta interesante para empresas e instituciones. La pulsera dispensadora de gel hidroalcohólico se puede personalizar con el logotipo de la empresa grabado en la tapa superior, y se puede conjuntar con los colores que mejor combinen con la imagen corporativa. Es además una garantía de protección para los trabajadores de la compañía. En cuanto al confort, el producto garantiza una buena adaptabilidad a las diferentes tallas de muñecas y da una sensación agradable y cómoda a quien la lleva, sin causar molestia alguna.

La empresa creadora La compañía O-Zink es la creadora de la pulsera dispensadora de gel hidroalcohólico. En su portal web se detallan más profundamente las características de la pulsera.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Protectores de maletero para el coche de Distribuciones Cantelar Una empresa española revoluciona la higiene de manos y el cuidado personal con una pulsera dispensadora de gel La revolucionaria pulsera dispensadora de gel hidroalcohólico para afrontar la nueva normalidad Fusionadoras de fibra óptica en Bitaspain Taymory: opiniones destacadas