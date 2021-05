Blow Dry bar explica las claves para lucir unos rizos de escándalo Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 14:58 h (CET) Con el pelo rizado, se habrá experimentado problemas para peinarse, encrespamiento, exceso o falta de volumen, sequedad e incluso pérdida del rizo. No es fácil tener unos rizos fuertes y saludables pero el #curlylook es tendencia y el objetivo es obtener bucles naturales y brillantes. Blow Dry Bar, el nuevo concepto neoyorquino de salón de belleza, vanguardista, orgánico y ecofriendly, cuenta todas las claves para lucir una melena de escándalo y no volver a odiar nunca más los rizos Champú: Es importante conocer el estilo de rizo que se tiene; si es afro, muy definido, estilo ondeado, marcado... Una vez claro, hay que elegir el champú ideal para mantener la esencia de la melena. Ya que, si se escoge uno que no es específico, se puede romper el cabello. Es importante utilizar productos con ingredientes naturales, como la línea para cabello rizado de Aveda que trabajan en BDB y que venden en su tienda online.

Acondicionador: Con unos rizos gruesos y fuertes, hay que aplicar acondicionador siempre después de lavarse el pelo y aceites y cremas para nutrir y aportar brillo. También se puede recurrir a mascarillas, sérums nutritivos contra la deshidratación y la sequedad que afecta en mayor medida a este tipo de melenas.

Peinado: Con el pelo mojado, no hay que frotarlo con una toalla, simplemente presiionarlo con suavidad para retirar la humedad. Utilizar a continuación un peine con púas largas para desenredar. Y evitar el uso de cepillos porque dividen demasiado los mechones del cabello. Se obtendrán unos rizos aún más bonitos si se seca al aire libre.

Sanear: Sanear habitualmente las puntas que se rompen, se alisan y desigualan, ayudará a que los rizos se vean más bonitos e hidratados de arriba a abajo. No hay que tener miedo a cortar.

Estilo y corte: Con respecto al corte, en un cabello rizado se debe optar por una técnica degradada para dar forma y movilidad a la melena. El rizo se activa con capas hechas de determinada forma para que no pesen. Además, ayudará un buen corte en seco de la mano de un estilista.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde peinarse y maquillarse como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

Blow Dry Bar

