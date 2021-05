Método efb – la efectividad en el aprendizaje de la comunicación internacional Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 10:02 h (CET) La comunicación internacional de una empresa, así como las habilidades comunicativas de sus ejecutivos es un valor al alza en relaciones profesionales de hoy en día Essential for Business, empresa de formación lingüística para empresas, ha implementado, en los últimos 10 años, su exclusivo y exitoso MÉTODO efb.

Método efb

Desarrollado por profesionales con profundo conocimiento y expertise en el mundo de la empresa, se basa en la práctica de situaciones concretas y reales relevantes para el participante en su desempeño profesional.

Dicho método propone el ensayo de cada una de estas situaciones comunicativas a las que se enfrenta día a día el profesional, como podría ser romper el hielo en un encuentro de networking, realizar un elevator pitch, llevar a un cliente a comer, realizar el cierre en una negociació... con recursos lingüísticos que faciliten el discurso y así crear pequeños guiones que ayuden a comunicarnos con mayor seguridad y fluidez.

El Método efb dispone de más de 10.000 frases reales (efb Pills) estructuradas por diferentes situaciones en las que los profesionales se pueden encontrar y que sirven de base para la creación de “conversaciones reales”.

Cada sesión de trabajo tiene como objetivo practicar una situación comunicativa específica y relevante para el participante. Esto le permite que desde el primer día pueda implementar en su día a día lo trabajado en las sesiones. Se entrena en comunicación oral y fluidez de forma que se sentirá seguro y cómodo con sus recursos lingüísticos cuando se enfrente a esa misma situación, según su nivel de conocimiento del idioma.

Programas Intensivos

Conocedores de la importancia de la gestión del tiempo de cada participante, Essential for Business presenta sus cursos intensivos, enfocados a aprender lo que realmente se necesita y obtener resultados desde la primera sesión.

Ahora es el momento de hacer crecer la empresa y a los directivos en sus habilidades comunicativas.

