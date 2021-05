La propuesta de Huella, conocida como protegesusdatos.com: protección de datos y trabajo constante con todos los clientes Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de mayo de 2021, 21:22 h (CET)

Los ciberataques son cada vez más frecuentes en la sociedad. Los usuarios pueden sufrir robos de datos, suplantaciones de identidad, ataques a la página web, estafas, entre otros. Por esta razón, es importante aumentar la conciencia y protección ante estas situaciones.

La Consultora en Protección de Datos, Huella, realiza diagnósticos a empresas para conocer su situación actual de protección de datos. Asimismo, lleva a cabo formaciones para trabajadores y gerentes, con el fin de conseguir un mayor blindaje.

Consecuencias de no proteger los datos en la red El esfuerzo de una empresa durante años para constituir una cartera de clientes y una buena reputación puede ser destruido en minutos por un hacker. Puede ocurrir en compañías que subestiman el peligro de los atacantes online o que quieren ahorrarse dinero en asesorías y alertas de seguridad.

La Consultora Huella explica en la página web que “tu negocio se conecta a la red de internet y lanzas todos tus datos a un receptor y en esa transmisión se abre la posibilidad de que un ladrón online ataque la empresa”.

Es decir, la falta de resguardo expone a las corporaciones a grandes pérdidas. En primer lugar, puede producirse una parálisis operacional porque, eventualmente, el negocio no podría continuar con las funciones tras un ataque en los sistemas. Por otro lado, un ciberataque puede acarrear riesgos económicos por daños propios, a terceros y sanciones. Sin embargo, el daño más perdurable es la pérdida de prestigio, ya que ningún cliente confiaría en una organización en la que sus datos no estén seguros.

La fundadora y CEO de Huella, Julia Socorro, defiende que “Ser de esta época implica comprender la Ciberseguridad, el Cibercrimen, la Ciberguerra, los ataques a través de la red, a través de internet”.

Formación para trabajadores e independientes La Ley de Protección y Garantía de Derechos Digitales de España exige, en ciertos casos, la designación de un Delegado de Protección de Datos.

Para adaptar las empresas a esta normativa y formar a dichos representantes, la Consultora de Protección de Datos, Huella, con sede en Las Palmas, Valencia y Zaragoza, ofrece servicios para la formación de los delegados.

También ofrece cursos de protección de datos, de manera independiente, dirigidos a todos los usuarios o empresas que deseen aprender del tema. Tal como la consultora indica en el portal web, la protección de datos es un asunto de conciencia empresarial y personal: “La protección de datos conlleva a un ejercicio permanente de reflexión”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.