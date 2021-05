El aumento en la compra de libros de autoayuda tras la pandemia Comunicae

lunes, 24 de mayo de 2021, 18:02 h (CET) Editorial Desclée se hace eco de la noticia publicada por MallorcaDiario.com que habla sobre el aumento de la demanda de libros de autoayuda tras la pandemia debido a las consecuencias psicológicas causadas por el confinamiento Editorial Desclée, una editorial donde se pueden comprar libros de biografías y también se puede comprar un libro de psicología, se hace eco de la noticia lanzada por MallorcaDiario.com basada en el incremento de las ventas de manuales de autoayuda como consecuencia directa de la pandemia y de sus efectos psicológicos en las personas.

La pandemia de Covid-19 vivida este último año, ha traído consigo restricciones como el distanciamiento social y el confinamiento, así como un gran impacto económico que han cambiado las necesidades del público lector español. Estas consecuencias, se han visto reflejadas en la necesidad de la psicología y los libros de autoayuda. El público lector español ha cambiado sus gustos y esto ha supuesto el aumento de las ventas de libros de autoayuda.

Según Luis Valero, catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Málaga, el impacto que ha tenido la Covid-19 en la psicología de la sociedad ha sido la sensación de estar encerrados, por lo que muchas personas se han servido de estos manuales como un apoyo emocional durante los últimos meses. Resalta además, la existencia de libros que realmente apoyan al individuo con consejos congruentes basados en terapias avaladas.

En esta noticia, además del cambio de los hábitos de lectura tras la pandemia, siendo los manuales de autoayuda la temática más demandada, se habla también del éxito en los libros escritos por autores con caras conocidas. Por otro lado, es el público femenino y más adulto el que se decanta por estas categorías, ya que los más jóvenes prefieren otro tipo de libro, antes que el de crecimiento personal. No obstante, el catedrático no sólo se centra en este tipo de temática, sino que además, invita a leer libros de filosofías, biografías, física y biología, para entender el significado de la vida y de la existencia en el universo.

