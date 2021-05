Factores que determinan la calidad de los óvulos en mujeres con ovarios poliquísticos Comunicae

lunes, 24 de mayo de 2021, 14:42 h (CET) MAR&Gen: Las mujeres con ovarios poliquísticos habitualmente tienen un porcentaje de ciclos espontáneos sin liberar un óvulo (ciclos anovulatorios). Por otro lado, si se les aplica la estimulación ovárica, el número de óvulos es habitualmente alto, pero la calidad de muchos de ellos suele ser baja La calidad de los óvulos obtenidos por la aspiración de los folículos ováricos de mujeres con los ovarios poliquísticos depende de varios factores. Muchos de ellos están vinculados con la relación entre la concentración de los estrógenos y los andrógenos en los folículos. La prevalencia de los estrógenos mejora la calidad de los óvulos, mientras que la prevalencia de los andrógenos la empeora. Los efectos de los estrógenos y de los andrógenos sobre la calidad de los óvulos se conocen desde los finales de 1990.

Sin embargo, no hay unanimidad en esta ecuación sobre la dependencia de la relación de base de las hormonas folículo estimulante (FSH) y luteinizante (LH) en la sangre de estas mujeres, dado que las concentraciones relativamente elevadas de LH tienden a aumentar la producción de los andrógenos, mientras que FSH aumenta la producción de los estrógenos.

Un artículo reciente, publicado por autores indios en la revista Journal of Human Reproductive Sciences repasa los datos disponibles. De hecho, el exceso de la LH, que puede desfavorecer la calidad de los óvulos mediante una sobreproducción de los andrógenos, se ve parcialmente compensado por los tratamientos de la estimulación ovárica, sin embargo en algunas mujeres más que en otras. Por lo cual, sin conocer los resultados de tratamientos previos, el impacto de la relación entre los niveles basales de FSH y LH en las mujeres con los ovarios poliquístico tiene poco valor pronóstico. Esta incertidumbre está reflejada por los datos publicados en dicho artículo.

Hormona de crecimiento

A parte de estas incertidumbres, la utilización de la hormona de crecimiento durante la estimulación ovárica mejora la calidad de los óvulos y reduce el riesgo de las complicaciones de estimulación hormonal en las mujeres con los ovarios poliquísticos. Esta es la conclusión clara de un otro artículo reciente, publicado por un grupo de investigadores italianos y españoles en la revista International Journal of Gynecology and Obstetrics. Este estudio es un fruto de una investigación original, coordinado por el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza-Tesarik, directores de la clínica MARGen de Granada.

Los datos publicados demuestran que, pese a una ligera disminución del número total de óvulos recuperados en los tratamientos incluyendo la hormona de crecimiento, el número de los óvulos maduros, de embarazos y de nacimientos fue significadamente más alto en este protocolo en comparación con el tratamiento convencional. También el número de embriones sobrantes, disponibles para la congelación después de haber transferido el número deseado de los embriones frescos, fue más alto en las estimulaciones incluyendo la hormona de crecimiento.

Los doctores Tesarik y Mendoza Tesarik concluyen: “Las mejoras de la calidad de los óvulos maduros, de los embarazos y de los embriones por congelar representan un fuerte argumento a favor de la utilización de la hormona de crecimiento en las mujeres con los ovarios poliquísticos. La disminución del número de óvulos inmaduros o de mala calidad con este protocolo es un otro argumento, porque aquellos óvulos no aportan ninguna ventaja reproductiva a la mujer, pero sin embargo su presencia puede aumentar el riesgo de complicaciones, sobre todo del síndrome de la hiperestimulación ovárica”.

