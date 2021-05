El nuevo escenario normativo de los casinos

Se avecinan cambios de relevancia en el sector del juego en España. Desde el año 2011, en el que se abordó un Real decreto que ponía una serie de condiciones de aplicación nacional, se ha producido un creciente interés por el mundo del juego.



No cabe duda de que Internet ha facilitado la expansión de este tipo de negocios. Ha puesto al alcance de todos la posibilidad de jugar en cualquier momento. Este modelo de negocio, es decir, operar por internet, era impensable hace algunos años.

Para poder jugar en los casinos, a juegos tan atractivos como la ruleta en vivo, no había otro remedio que acudir a un casino físico. No cabe duda de que es algo que no está al alcance de todo el mundo. Un establecimiento de este tipo no es habitual en todas las ciudades, además, pueden tener restricciones en cuanto al acceso.

Sin embargo, los casinos online y las casas de apuestas permiten que cualquier persona con una conexión a internet puede jugar en cualquier lugar y momento. Una nueva normativa complementaria El Gobierno ya está regulando en este sentido y tiene previsto aplicar tras el verano un complemento a ese real decreto del año 2011. El motivo es muy simple, esa normativa no hacía ningún tipo de referencia a la publicidad.

No cabe duda de que ésta es un pilar fundamental en cualquier modelo de negocio. Sin embargo, hay una nueva serie de cambios que serán de obligado cumplimiento en cuanto a la normativa quede totalmente redactada y definida. ¿Cuáles son los principales cambios que habrá para el sector del juego en España? La publicidad, la grande unificada del nuevo Real decreto del gobierno Principalmente se va a regular para que el acceso a los casinos online sea más dificultoso para personas que jamás han tenido relación con ellos, incidiendo especialmente en el caso de los menores de edad. Los puntos más importantes sobre la regulación que ya está en la bandeja de salida del gobierno son estos que mencionamos a continuación:

En primer lugar, se establece un estricto horario para la emisión de publicidad de casinos y casas de apuesta. Esta quedará limitada exclusivamente a la franja comprendida entre la una y las cinco de la madrugada. El objetivo es muy claro, proteger aquellas personas vulnerables en caso de contactar con el juego, hablamos de los menores de edad. Y es destacable que también queda prohibida la publicidad en redes sociales, un lugar de encuentro en el que está permitido el registro a partir de los 13 años en nuestro país. Y también queda totalmente eliminada la posibilidad de que las empresas de juego envíen publicidad por correo postal.

Si hay algo realmente atractivo para quienes desean introducirse en el sector del juego tenemos que hablar de los bonos de bienvenida. Estos permiten la posibilidad de obtener una grata experiencia de juego, ya que muchos de ellos permiten el retorno del dinero invertido en el caso de que la apuesta no nos haya sido favorable. A partir de ahora y con esta nueva regulación, solamente podrán disponer de los bonos, que ya no serán evidentemente de bienvenida, aquellos usuarios que estén plenamente verificados y que ya estén registrados en cualquiera de las plataformas de juego.

La relación del mundo del juego con los clubes deportivos ha sido muy estrecha. Son muy conocidos los casos de clubes punteros que lucen en sus camisetas el patrocinio de casas de apuestas o de casinos. También va a quedar terminantemente prohibido, con ello se pretende eliminar la relación entre un juego y otro. Y también no queda otra que decir adiós a qué personas relevantes del mundo del deporte o famosos presten su imagen para promocionar empresas de juego.

Aunque el sector del juego en España rechaza de plano que los menores se salten cualquier tipo de control y puedan tener acceso a los casinos o casas de apuestas, también se está estudiando la posibilidad de establecer algún tipo de control parental efectivo para impedir situaciones desagradables. Menores y juego es una combinación que todos rechazan, incluidas las empresas del sector, que ven dañada de forma evidente su imagen.

Igualmente, el gobierno quiere regular el sector tributario del juego Y llevarse una parte más generosa del pastel que suponen los casinos online y las casas de apuestas. Ya a principios de año, la Agencia Tributaria preparó el terreno en este sentido el gobierno central pretende que las comunidades autónomas sean más transparentes a la hora de informar sobre los impuestos que han pagado las casas de apuestas y los casinos dentro de su ámbito Territorial.

Para conocer con más detalles cuáles son los puntos finales de la nueva normativa no queda otra que esperar al paso de la temporada estival, ya que se pretende que el Real Decreto entra en vigor antes de la próxima temporada de liga en España.