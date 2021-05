¿Qué es el masaje Tantra? por ASIAN WELLNESS Comunicae

viernes, 21 de mayo de 2021, 15:04 h (CET) Mediante el masaje Tantra, el cuerpo recupera la armonía a través de la relajación y la excitación de los sentidos. La intención principal es desarrollar una mayor conciencia tanto en quien la ofrece como en quien la recibe, mejorando el dominio mutuo de los deseos y las emociones El que ofrece el masaje sensitivo, da su amor incondicional a la otra persona, por lo tanto, la persona que lo recibe debe ponerse en una condición de total confianza, liberando su mente de pensamientos y expectativas, favoreciendo la activación de sus sentidos.

En el masaje Tantra, es esencial abandonarse al momento presente, un momento dulce y excitante en el que encontrar la serenidad y el placer en su dimensión más noble y pura.

Cómo hacer el masaje Tantra

Para realizar el masaje sensitivo Tantra es necesario entrar en un estado mental de tranquilidad y tener una mente receptiva, proyectada hacia las propias sensaciones. Estas son las claves esenciales para vivir esta experiencia sensorial en su máxima expresión.

Masaje Tantra

Los 3 principios de aplicación

Como cualquier otra técnica de masaje oriental, el Tantra también tiene sus principios.

1) Estar con la mente, el cuerpo y el alma en el momento presente, sin distracciones. Para llegar a este estado mental es importante concentrarse en la respiración, haciéndola más profunda.

2) La mano debe permanecer en completo contacto con el cuerpo del receptor, para dibujar sus formas con ambos dedos y la palma.

3) Los movimientos deben realizarse en un flujo continuo y armonioso, de modo que cada gesto perfeccione el anterior y, al mismo tiempo, prepare el siguiente. El masaje tantra está hecho de deslizamientos, roces, caricias, con variaciones de presión, duración y ritmo.

Durante el masaje se puede hablar, de vez en cuando, con la persona tratada para tranquilizarla en caso de que esté un poco tensa, favoreciendo la relajación.

Este masaje sensitivo es una oportunidad para abrirse, tanto para quien lo ofrece como para quien lo recibe. Relaja mucho y abre los corazones. Con el Tantra se pueden descubrir nuevas emociones, nuevos horizontes para la vida.

El entorno ideal

El entorno ideal es un lugar cálido, pero no demasiado. Se puede hacer el tratamiento en una cama, ya que su anchura favorece los movimientos del masajista. El uso del aceite hace que el masaje sea más efectivo y placentero y también escuchar música relajante.

El uso de incienso ayuda a crear la atmósfera ideal. La luz no debe ser fuerte, sino suave y relajante. Fundamental, desconectar los teléfonos y cerrar la puerta de la habitación donde se realiza el masaje.

Qué aceite utilizar

Los aceites esenciales relajantes se utilizan en los masajes Tantra, ya que tienen un alto poder de penetración. Un aceite que siempre es bueno, es el de coco: porque no tiene aromas, apenas irrita la piel. Otros aceites que se pueden utilizar son: aceite de albahaca, salvia, sándalo, canela, lavanda, menta, pino, romero.

Qué áreas del cuerpo se estimulan

El masaje sensitivo explora y estimula todas las zonas del cuerpo: la espalda, las piernas, los pies, los brazos, las manos, los órganos reproductores, el cuello, la cabeza y la cara se acarician con una ligera presión, realizada con movimientos circulares, suaves y relajantes.

Quien se ofrece a dar un masaje, se sienta junto al receptor, concentrándose en su respiración, y luego comienza a deslizar sus manos a lo largo del cuerpo de su compañero, una y otra vez en cada una de las zonas a tratar.

Estos deslizamientos, aumentan la capacidad de percibir el propio cuerpo, desarrollando más sentidos. Una vez que se haya terminado de masajear la parte trasera del cuerpo, será el turno de la parte delantera o viceversa. Durante el tratamiento se puede proporcionar el masaje de los Chakras, centros de energía donde fluye, según la tradición del Tantra, el espíritu humano. Esto aporta un gran equilibrio y bienestar.

¿Son tan importantes las técnicas de masaje?

Las primeras veces que se realizan las técnicas de masaje Tantra, como suele ocurrir en el aprendizaje de otros estilos de masaje, es probable que la atención se centre principalmente en tratar de realizar las técnicas correctamente en lugar de hacer todo lo posible para satisfacer a la persona que se tiene delante.

No es muy importante recordar todos los pasos, todos los movimientos, en cambio, es importante sobre todo para el principiante, realizar las técnicas de tantra con sinceridad y espontaneidad, centrándose más en la persona a la que se da el masaje.

Con la práctica y con el tiempo, todos los movimientos se volverán espontáneos, naturales, ya no tan calculados o forzados. Todos los movimientos del Tantra siguen la Vía de la Naturaleza, una naturaleza que existe dentro de las personas y que está esperando emerger en todo su esplendor. Con el tiempo y la experiencia, la técnica y la sensibilidad se fusionarán.

Los beneficios

Con los masajes tántricos, es posible mejorar la relación de pareja, gracias a un mayor descubrimiento de su potencial natural. El tantra desarrolla los sentidos, tanto físicos como intuitivos de la persona que se dedica a esta vía. Uno de los principales beneficios del masaje tantra es un mejor conocimiento del cuerpo y una mayor confianza en uno mismo y en la pareja.

Orígenes y filosofía del Tantra

La palabra Tantra significa "tejido", refiriéndose a la creación de una tela, o incluso "ritual". Los primeros textos de la doctrina tántrica se remontan a los siglos VI y VII de la era.

Derivada del budismo, la filosofía del Tantra, con el tiempo ha entrado en contacto con otras doctrinas que han contribuido a convertirla en lo que es hoy. Estas doctrinas incluyen el hinduismo védico, el islamismo árabe, el taoísmo chino y el sintoísmo japonés. El mundo occidental no entró en contacto con esta filosofía hasta el siglo XX.

El tantra es una corriente filosófica que pretende que el ser humano alcance, a través de un camino basado en la experiencia personal, un estado de conciencia superior. Al igual que en el budismo, busca frenar el dolor psicológico mediante la consecución de una visión completa y lúcida de uno mismo, la obtención de un control relajado (no sólo a través del masaje) de los propios deseos y la facultad de amar la vida plenamente.

El Tantra sitúa la experiencia humana por encima de la aceptación pasiva de cualquier visión cósmica que explique el sentido de la vida y que acabaría limitando la expresión individual. Con el objetivo de la evolución personal, los practicantes de Tantra se centran en la realidad de los sentidos, esforzándose por ampliar su percepción, liberando la mente de prejuicios y observando las diversas manifestaciones de la realidad.

