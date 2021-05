Cariló Cosmetics: ¿Cuáles son los beneficios de utilizar cosmética zero waste? Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de mayo de 2021, 10:00 h (CET)

La naturaleza ha proveído todo lo que el hombre y la mujer han necesitado para sobrevivir a lo largo de la historia de la humanidad. Actualmente, esto sigue siendo así y la industria de los cosméticos es un buen ejemplo de esta realidad. Gracias a las empresas que han luchado por mantener este modelo de producción, como Cariló Cosmetics, muchos cosméticos distribuidos hoy en día están constituidos por sustancias naturales en su gran mayoría. Desde hace algunos años, cada vez se avanza más hacia el cuidado del medio ambiente, incorporando la cosmética zero waste en el sector.

¿Qué ventajas ofrece la cosmética zero waste? La filosofía zero waste, o “residuo cero” por su traducción del inglés, persigue el objetivo de reducir al máximo la cantidad de basura y residuos generados diariamente por cada ciudadano. Además de reducir la huella ecológica personal, se busca poder vivir con menos cosas materiales. Esta política se está aplicando de forma progresiva a cada vez más mercados, como la alimentación, la hostelería o la industria textil. A lo largo de los últimos años, el sector de la cosmética ha empezado a incorporar esa política en todo el proceso de producción. Cariló Cosmetics, por ejemplo, cuenta con una completa gama de cosmética zero waste.

Son muchas las ventajas que ofrece consumir este tipo de productos. Una de las principales la reducción de plásticos. La marca pretende reducir al máximo el uso de envoltorios y recipientes, lo cual supone una minimización drástica de este tipo de material. Otro de los beneficios más importantes es el cuidado de la salud. El uso de materiales naturales e hipoalergénicos en lugar de sustancias tóxicas hace que su contacto con la piel o el cabello no cree irritaciones, alergias ni sequedad. Por otro lado, este tipo de productos tienen la etiqueta cruelty free y, por lo tanto, son aptos para veganos, ya que no recurren al maltrato animal en ninguna parte de su proceso de elaboración. Por último, el consumo de este tipo de producto acaba suponiendo un ahorro económico importante. Por ejemplo, el uso de un disco desmaquillante reutilizable equivale a 200 discos convencionales de usar y tirar.

Cariló Cosmetics: lograr un cuidado completo con productos zero waste La gama de productos zero waste de Cariló Cosmetics incluye una gran variedad de productos. Unos de los más valorados por los clientes son los champús y acondicionadores sólidos Solito. Elaborados a partir de aceite de coco (entre muchos otros productos) aportan una gran cantidad de vitaminas beneficiosas para el cabello. Además, no contienen conservantes artificiales ni sulfatos y una sola unidad permite muchos más lavados que un bote convencional.

Otros de los productos más solicitados son las cremas, exfoliantes, mascarillas, tónicos y sérum faciales, con propiedades antioxidantes e hidratantes para mejorar el aspecto de la piel. Además, Cariló Cosmetics también ofrece exfoliantes, pasta de dientes y cepillos de bambú, esponjas de tela, velas, brochas y pinceles de maquillaje y cepillos dentro de la misma gama.

Cariló Natural Beauty se creó de la mano de la especialista en Aromaterapia y Dermocosmética. Susana Martín, para alejarse del funcionamiento de las multinacionales de la cosmética, basado en la producción en masa e invasiva. La empresa nació de la fusión entre Cosmética, Aromaterapia y Fitoterapia con la finalidad de ayudar a cada cliente a cuidar la piel y el alma.

