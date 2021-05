Asesores fiscales en Madrid para empresas: AeM Emprendedores de Hoy

Las relaciones de las personas han sido transformadas por la tecnología a todos los niveles. Este cambio se ha acelerado con el transcurso de la pandemia, que ha promovido que cada vez más, la población se decante por servicios online. Buscar asesores fiscales en Madrid para empresas es una de las opciones que ofrece esta digitalización. Con más de 15 años de experiencia, AeM Asesoría Empresas Madrid cuenta con un equipo que se apoya en la tecnología para reducir distancias y brindar orientaciones con un trato personalizado, de manera 100 % digital y con cero papel a empresas, emprendedores y autónomos.

Asesoría totalmente digitalizada Según expone la directora y fundadora de AeM Asesoría empresas Madrid, Soledad M. Obama, “La digitalización nos permite ser más eficientes y rápidos, los profesionales son reales y cercanos. Equilibrio entre la digitalización y gestoría tradicional“. De esta manera, eliminan toda la documentación en papel para una práctica más cómoda y sostenible. Para ello disponen de un gestor documental en el que se almacenan todas las facturas y documentos. Esta herramienta se traduce en una mayor fiabilidad, rapidez, y menos costes de almacenamiento, ya que los clientes pueden revisar o consultar la documentación archivada de forma sencilla siempre que lo necesiten.

Un servicio específico para cada cliente AeM Asesoría empresas Madrid apuesta por el uso de cero papel, pero no se renuncia al trato personalizado. Es por eso que ofrecen la posibilidad de contactar con ellos mediante teléfono móvil, videoconferencia o incluso de manera presencial para que los clientes puedan disfrutar de una atención personalizada y de calidad. AeM Asesoría empresas Madrid se encarga de toda la gestión fiscal, contable y laboral de las empresas. Ofrecen un programa de facturación gratuito, que facilita a las empresas la emisión de facturas y el envío a los clientes por correo electrónico. Además, ayudan a gestionar la documentación necesaria para solicitar las diferentes subvenciones y ayudas y tienen experiencia en la administración fiscal, laboral y contable para las empresas. Entre sus servicios también se encuentra la realización de los trámites necesarios a la hora de constituir las Sociedades Limitadas, que el cliente podrá tener en sus manos en apenas 72 horas desde la firma en notaría.

De igual manera, se ocupan de tramitar el Alta de las empresas en la Seguridad Social, la solicitud de CIF y el Alta en las Agencias Tributarias y de la elaboración de las nóminas de las empresas, siempre al alcance de los clientes para cuando necesite consultarlas, imprimirlas o enviarlas a un particular.

Con los mismos servicios que las asesorías tradicionales, desde Asesoría empresas Madrid se adaptan a los nuevos cambios, ofreciendo un servicio profesional y de calidad para todas las empresas que apuesten por la atención digital.

