jueves, 20 de mayo de 2021, 19:00 h (CET)

Los pañuelos de seda de Lemon Paradise marcan tendencia en la temporada primavera verano. La nueva colección se caracteriza por ofrecer prendas versátiles, originales y que aportan color a todos los looks.

Las prendas cuentan con un aroma con tonos cítricos que envuelve a la persona que las vistes, aportando un aire fresco y personal.

Color, estilo y sencillez Con su nueva colección, Lemon Paradise se adentra en el mundo del complemento con gran fuerza, ofreciendo mucho color y versatilidad en sus diseños.

El pañuelo de algodón 70% y seda 30% presenta un acabado suave y semi mate, perfecto para complementar los looks desenfadados. Por otro lado, el pañuelo satén seda 100% con colores brillantes y acabado satinado es perfecto para lucir una cuidada y sutil elegancia. Para las más urbanitas, el pañuelo de viscosa 100% ofrece un acabado suave, efecto mate, ideal para aportar un efecto cosmopolita en el día a día.

Sus pañuelos son atemporales, confortables y con carácter, complementando con cualquier estilo que se precie.

La marca recomienda que el lavado de las piezas sea a mano, con secado a temperatura ambiente, y planchado a baja temperatura o vapor.

Opción perfecta para regalar Cada producto se entrega dentro de un estuche muy elegante, listo para un regalo perfecto.

Los pañuelos de seda son una opción recomendable para regalar. La empresa cuida al detalle el proceso de empaque, que está compuesto por una caja negra con un lazo de raso. El paquete también incluye una postal sorpresa con un mensaje que no deja indiferente a nadie.

Modelos destacados Uno de los modelos más destacados de Lemon Paradise es el pañuelo Uganda Rosa, que ofrece un uso muy polivalente, como si se tratara de dos pañuelos en uno. El diseño presenta una reinterpretación del animal print, contrastado con un gran rosetón en uno de sus laterales, y líneas diagonales en tonos rosas, mostazas y rojos.

Otro de los top, es el Memphis Multicolor, un pañuelo en el que destacan las palmeras que forman el logo de la marca, y su geometrismo desordenado, ideal para transmitir positividad en la personalidad de quien los usa.

Si lo que se quiere es resaltar con colores brillantes, este será el Matrix Fucsia, cuyo diseño transmite ondas en movimiento, con colores tan intensos, como el amarillo, azul eléctrico y fucsia.

En la web se pueden encontrar diferentes estilos y tamaños, aptos para cualquier mujer que quiera sentirse diferente, que busque la diferenciación y la calidad que la marca transmite en cada uno de sus estampados.

Durante el mes de junio, con la compra superior a 50€, se entrega la fragancia de regalo.

