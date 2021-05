FOA2021, vuelve la odisea del sector Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 16:13 h (CET) El 1 de junio tendrá lugar el gran regreso de FOA (The Future of Advertising). Un evento que se consolidará, una vez más, como el punto de partida de las últimas tendencias del sector del marketing y de la publicidad que marcarán los pasos a seguir de la industria el resto del año trayendo consigo el regreso de muchos factores que han quedado relegados "La realidad supera la ficción". No hay mejor dicho para reflejar a la perfección los acontecimientos que se han vivido durante el pasado año (y que continúan a día de hoy). Desde el inicio y hasta hoy, han supuesto un reto para todo el mundo, tanto personal como profesionalmente.

Una situación límite en la que los cambios se han ido sucediendo uno tras otro sin tregua, obligando a la adaptación inmediata de una nueva y completamente desconocida realidad. Especialmente en el mundo de los eventos, golpeado con fuerza y excluyendo sin precedente algunos de sus muy valiosos factores. Aun así, los cambios que supusieron un jaque han sido superados con nota al aclimatarnos con una rapidez vertiginosa al nuevo panorama y demostrando, una vez más, la versatilidad de los talentos de la industria.

De este modo, FOA pasó de ser presencial a ser online y, poco después, a ser híbrido. Un evento que llegaba a acoger cada año a más de 1.400 personas en una sola estancia, abandonó las salas de cine para retransmitirse por primera vez en su historia vía streaming y abriendo al mismo tiempo sus puertas a un público mayor, derribando toda clase de fronteras y logrando de igual forma el éxito tras haber dado un cambio extremo a su formato.

El «lugar de las ideas» demostró la inexistencia de barreras a la hora de comunicar y seguir contando con los mejores profesionales. Así, Las agencias más innovadoras y las marcas más queridas se unen en un mismo encuentro con el único fin de aportar valor y contenido al sector.

Este próximo junio, la distinción entre lo terrenal y lo fantástico ya no existe, ahora hay que dar un paso más allá. Si no bastaba con dos realidades, #FOA2021 se convertirá en una tercera dimensión que consistirá en la mezcla perfecta de todos sus formatos: online, híbrido y presencial. La gran odisea de este año recibirá presencialmente a sus ponentes, patrocinadores y un pequeño público desde los espectaculares espacios de Vocento.

La vuelta de 'los grandes olvidados' y que tanto echamos de menos marcará un nuevo inicio que llevará al reencuentro y el disfrute de ese tan esperado networking. Además, paralelamente, se han mantenido todas las novedades que han integrado los últimos eventos.

Durante más de nueve horas (desde las 09:00 hasta las 18:30h) el espectador se sumergirá en esta sinigual realidad hacia el futuro de la publicidad en compañía de los más prestigiosos potentes y de los pasajeros de primera dentro del viaje con destino a FOA. Aquí se encuentran el patrocinador diamante: SunMedia; patrocinadores de oro: Integral Ad Science, Zeotap, Mediacom, McCann, Manifiesto, DDB, Taboola, Making Science y Quancast; patrocinadores de plata: The Trade Desk, t2ó, Verizon Media, Tap Tap, Liveramp, Hyundai, Samy y Vocento; patrocinadores de bronce: Eventwo, Toluna, WeMass, SONO y OneTrust; además de patrocinadores de otro mundo (Seedtag, Exterior Plus, Infinity, Parnaso, Telepizza, Datmean y BBDO&Proximity). Sin olvidar tampoco a los colaboradores de la organización de FOA, (The Corporate Agency, Faunia, regalador, Pascual y Energy System), así como los medios y asociaciones que apoyan en este viaje (Anunciantes, La Neurona, Dirconfidencial y AEVEA).

Una jornada en la que no faltarán sorpresas y regalos para la audiencia. Todavía se está a tiempo, registrarse aquí para acceder a contenidos premium y visitar aquí todas las novedades de este fantástico viaje.

Todo listo para comenzar esta nueva aventura.

'Ya conoces el pasado, ahora FOA te muestra el futuro'.

