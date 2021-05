6 consejos del Método Pilates para llevar una vida equilibrada Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 10:50 h (CET) En el centro Personal & Pilates de Bilbao promueven el método Pilates al que consideran como un estilo de vida que ayuda a mantener la salud y la forma física Según Oscar Cardo, uno de los dos fundadores de Personal & Pilates, en la actualidad la vida en las grandes ciudades está sometida a diversos problemas como son la mala calidad del aire que se respira, la contaminación acústica o el estrés. Todo esto lleva a que haya implícita una fatiga física y mental en las tareas diarias que desarrollan las personas.

Cardo, resume el método Pilates con 6 consejos que el propio Joseph Pilates detalló en su libro “Vuelta a la vida a través de la Contrología” y que ayudan a proporcionar el escudo perfecto para acoger una mente equilibrada, siempre capaz de afrontar con éxito todos los problemas complejos de la vida moderna.

El ocio

Para aliviar la tensión y ayudar a disminuir la fatiga física cronificada es necesario hacerse con reservas de energía con momentos de ocio que permitan desconectar y tener un entretenimiento distinto al trabajo diario.

El aire libre

Otro punto importante es que, según Cardo, Joseph Pilates mantenía la necesidad de tomar el sol y disfrutar del aire libre ya que los poros limpios de la piel ayudaban a la eliminación de toxinas, junto con la respiración por la boca y la nariz.

La dieta

En Personal & Pilates también defienden el hecho de combinar una dieta apropiada con las suficientes horas de sueño combinados con intervalos de relajación a lo largo de la jornada laboral ya que esta práctica ayuda a mantenerse en forma. En cuanto a la dieta la comida debe ser considerada como el combustible para suministrar la energía que se requiere para mantener las necesidades normales cubiertas y cubrir emergencias inesperadas.

Es necesario controlar la cantidad y el tipo de comida, adecuándolos a las necesidades individuales para mantenerse en forma física. No pueden consumir las mismas calorías las personas que tengan un trabajo sedentario que las que tengan un trabajo que involucre una actividad física. Estas últimas necesitarán de mayor número de calorías para mantenerse en plena forma física.

El sueño

En relación al sueño, es importante dormir en una habitación fresca y bien ventilada. Se recomienda no usar colchones blandos y usar los edredones o mantas más ligeros posibles y nada de almohadas. Lo más importante en la cuestión de disfrutar de un sueño restaurador es aire fresco, tranquilidad, silencio y oscuridad, así como calma mental.

El ejercicio

Según Cardo, para Joseph Pilates la práctica de los ejercicios de su método propiciaban una “ducha interna” y una limpieza del cuerpo hecha a través de la propia activación de la circulación sanguínea.

Para Joseph Pilates la falta de ejercicio físico agravaba el nerviosismo. Por lo que es beneficioso para la salud el cansancio propio del ejercicio combinado con un sueño reparador. Ejercicios del método como rodar la columna ayudarán a relajar los nervios.

La higiene

Por último, una correcta higiene ayuda a limpiar los poros. Joseph Pilates remarcaba la necesidad de utilizar un cepillo duro y sin mango ya que ayuda a estimular la circulación y a eliminar las células muertas. Según Pilates los poros de la piel deben respirar y este proceso dará a la piel un aspecto más radiante y la ayudará a desarrollar una textura más suave.

