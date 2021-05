Vytrus aumenta sus ventas un 40% y triplica su EBITDA en 2020 Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 15:47 h (CET) La compañía biotecnológica presenta las mejores cifras de facturación de su historia en el año de la pandemia, superando el break even operativo y obteniendo beneficios después de Impuestos. Vytrus centra su negocio en el desarrollo, producción y venta de activos de origen vegetal para el sector cosmético y sanitario Vytrus Biotech, compañía especializada en ingredientes activos derivados de células madre vegetales para la industria cosmética, ha batido su propio récord y previsiones de facturación, alcanzando 1,7 millones de euros a cierre del ejercicio 2020. La compañía alcanza así un hito en su trayectoria: el break even operativo.

Este hito, que cataloga a Vytrus como compañía rentable, supone todo un reto en la vorágine del año de la pandemia y refleja una posición fuerte de la compañía de cara a sus accionistas y el mercado. Alcanzado el break even, la biotecnológica industrial se centrará en 2021 en continuar la expansión internacional del negocio y en escalar la rentabilidad obtenida.

Según Albert Jané, CEO y cofundador de Vytrus: "Estamos muy contentos con los grandes resultados obtenidos en 2020, sobre todo porque la situación excepcional ha requerido un esfuerzo enorme de cada una de las personas del equipo. A pesar de la situación complicada, salimos muy reforzados como equipo y esperamos que esto nos impulse por la senda del crecimiento en los próximos años".

Las cuentas anuales auditadas de Vytrus de 2020 reflejan un incremento de su EBITDA (beneficio operativo) del 200%, hasta los 591 mil euros. En palabras de su Director financiero, Jordi Rovira: “Hemos conseguido poner el verde en todas las casillas de nuestros estados financieros y lo hemos hecho en el año más difícil de nuestra historia reciente. Además, el apoyo de nuestros accionistas y de nuestros partners financieros nos permitirá seguir invirtiendo para financiar nuestra expansión”.

Los resultados de la biotech suponen un incremento del 40% de las ventas respecto al 2019, donde adquieren especial protagonismo las exportaciones al resto del mundo. En línea con la evolución del negocio de los últimos 4 años, los ingresos han vuelto a crecer a doble dígito dentro de la tendencia del 30-40%.

El comienzo de la pandemia supuso un entorno de incertidumbre y un cierto impacto en la compañía, que rápidamente remontó y mantuvo el ritmo de crecimiento mes a mes, gracias al esfuerzo y dedicación de un equipo comprometido y altamente cualificado. Un año redondo marcado por su récord en facturación y EBITDA, la certificación Ecovadis Medalla de Plata (evaluación positiva de sus buenas prácticas de sostenibilidad, junto al 25% de empresas a nivel mundial que la poseen), el incremento de la plantilla en un 10% y el reconocimiento a su innovación con el doble premio “Mejor Ingrediente Cosmético del Mundo” 2020 de la feria In-cosmetics Global por sus dos últimos lanzamientos cosméticos para el cuidado de la piel y el mal olor corporal.

Sobre Vytrus Biotech

Vytrus Biotech basa su actividad en la tecnología de cultivo de células madre vegetales, para el desarrollo, la producción y la comercialización de ingredientes activos de alto valor añadido en el sector cosmético. El posicionamiento como empresa pionera en el uso de esta tecnología para fines empresariales da a Vytrus Biotech una sólida base sobre la cual construir una ventaja competitiva sostenible. Con esta tecnología se pueden obtener productos totalmente naturales, con alta eficacia y patentables. Cuenta con un equipo de más de 20 personas en sus instalaciones de Terrassa, siendo la mayoría licenciados o doctores en ciencias de la vida y está presente en Europa, USA, LATAM y Asia a través de su red internacional de distribuidores.

La biotecnológica fue galardonada con el premio “Mejor ingrediente cosmético del mundo” en la feria In-Cosmetic Global 2020 por sus dos ingredientes: Kannabia Sense y Deobiome Noni.

