Calzado de mujer, todo lo que se va a llevar

miércoles, 19 de mayo de 2021, 08:13 h (CET) Estamos ya en plena primavera y los escaparates y zapaterías online se han llenado de optimismo y color. No te pierdas lo último de la tienda de calzado de mujer Bozoom, porque viene cargado de novedades. Son las nuevas propuestas para una temporada que todos estábamos esperando, y que va a devolver a nuestros pies ese aire fresco que tanto nos gusta.



Y, ¿por dónde van los tiros en esta temporada de primavera-verano? Hay una máxima que coincide en todas las colecciones y es la comodidad. Los creadores han apostado decididamente por el confort, pero sin renunciar a la elegancia y originalidad. Sandalias, un clásico que vuelve con fuerza Un año más, triunfan las sandalias de estilo artesanal. Este año, más que nunca, vamos a ver diseños con cuerdas y esparto, tanto en suelas como la parte superior. Es el poder de las alpargatas, ese calzado clásico y sencillo que ha conseguido atrapar a influencers, gentes del espectáculo y personalidades relevantes. La reina Leticia, por ejemplo, es muy fan de las alpargatas de la marca Castañer, fabricadas con lino y con detalles bordados en color dorado.

Tanto las sandalias de uso diario como las pensadas para momentos especiales van a incorporar cuerdas este año. Las grandes firmas, como Chanel, apuestan por ellas y no tardaremos en verlas en Instagram acompañando looks playeros, tejanos cortos o vestidos vaporosos.

Junto a las sandalias con cuerdas, vamos a ver también una novedad, y son los diseños con tejido de red y colores llamativos. Las hay con tacón alto y aires atrevidos, como las que presenta de Bottega Veneta. Y en cuanto, a detalles decorativos, vuelven los apliques de eslabones que ya vimos en temporadas pasadas.

Otra tendencia en sandalia que sigue en pleno apogeo son las versiones en tira fina. Temporada tras temporada, este estilo mantiene su batallón de incondicionales, gracias a su delicadeza y a su especial aire romántico. Chanclas con suela gorda Las sandalias de dedo de siempre vienen este año con altura. Los escaparates se inundan de chunky flip flops, que es como se ha bautizado a estas chanclas con suela gorda. Al parecer, la idea surge a partir de la casa americana Teva, pero, en la actualidad, todas las grandes marcas han creado sus propias versiones de flips flops con plataforma. Los hay de diferentes alturas y estilos, desde modelos con corte elegante hasta versiones urbanas o playeras, pero todas tienen ese denominador común que es la comodidad.

Junto a las chanclas clásicas, ganan terreno también propuestas más sofisticadas, como los modelos de dedo con múltiples tiras. Algunos de los más llamativos agrupan los dedos en secciones. Bailarinas Otro clásico que sobrevive pisando fuerte son las bailarinas. Y han vuelto en su versión más clásica, con su típico cordón en forma de lazo. Hay modelos para todos los gustos; desde propuestas de piel en dos colores repletas de glamour, hasta modelos fabricados con ropa estampada.

Un diseño especialmente vistoso y elegante es el que propone la casa Dior. Es una bailarina calada con efecto malla que se anuda al tobillo. Luce perfectamente bien con cualquier tipo de look, pero para apreciarlas mejor conviene usar indumentarias que dejen a la vista el tobillo.

Pero, junto a estas novedades, siguen triunfando las bailarinas clásicas y sencillas, ligeramente cerradas. De hecho, las búsquedas de este calzado en internet han aumentado este año en un 36%, según afirman las plataformas de moda más reconocidas. El éxito de estos zapatos bajos tiene que ver con sus procesos de fabricación, muchos de ellos artesanales, y con su versatilidad, adaptable a múltiples estilos de ropa. Otro factor a su favor es su aura vinculada al consumo responsable. Hay que pensar que es un calzado que resiste a los vaivenes de la moda, lo que le convierte en una pieza predilecta entre los consumidores opuestos al consumismo extremo. Auge de las zapatillas para estar por casa La apuesta por el confort tiene de esta temporada su máxima expresión en las zapatillas de estar por casa, también conocidas como slippers. Este calzado hogareño, que se puso de moda en la época de confinamientos, sigue estando muy de moda esta primavera. Detrás del éxito están los modelos creados por los grandes diseñadores, desde los furry slides (babuchas con pelo) de Balenciaga, Coach o Celine o hasta diseños acolchados, como los que Proenza Shouler.

Las celebrities también han contribuido al éxito de las slippers como calzado de calle. Rihanna, Sophie Turner, Kim Kardashian o Justin Bieber son algunos que se han apuntado a esta moda. Zuecos Los zuecos también se consolidan esta temporada. En 2020 resurgieron los clásicos Crocs y para esta temporada primavera-verano llegan con fuerza modelos en piel con plataforma y tachuelas. Ese icono de los setenta regresa también conaires completamente renovados y vinculados a la alta costura. Solo hay que echar un vistazo a las creaciones de Stella McCartney, Area o Hermès, en las que abundan los detalles florales o los acabados con joyas y ornamentos metálicos.

