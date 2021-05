Bybit lanzará contratos de futuros de Ether Comunicae

martes, 18 de mayo de 2021, 13:44 h (CET) El exchange de criptomonedas Bybit anunció hoy que lanzará contratos de futuros de Ether el 20 de mayo, diversificando aún más su oferta en la moneda alternativa líder ETHUSD0625 comenzará a comerciarse el 20 de mayo a las 10 AM UTC o después si se alcanzan las condiciones de liquidez. Los futuros de Ether no requerirán una comisión de financiamiento; por lo que, mientras los contratos sean válidos, los comerciantes pueden mantener sus posiciones sin ningún cargo. Esto llega solamente cinco días después de la llegada de los cuatro nuevos pares de USDT: AAVE/USDT, SUSHI/USDT, XEM/USDT, XRP/USDT.

La minería en la nube de Bybit, un producto de minería como servicio (MaaS) que brinda a los usuarios acceso instantáneo a la minería ETH desde tan solo $100, llegará con ETHUSD0924 el 24 de mayo.

“A medida que el precio de Bitcoin sigue estancándose, los comerciantes e inversores están mirando cada vez más hacia las alternativas”, señaló Ben Zhou, cofundador y CEO de Bybit. “Nos complace lanzar nuestros nuevos contratos de futuros de Ether a medida que la demanda minorista e institucional abre el camino hacia una nueva temporada de monedas alternativas. Los contratos de futuros de Ether y la minería en la nube de Bybit se sumarán a los contratos perpetuos de ETHUSD y ETHUSDT en la línea de productos ETH, y crearán nuevas oportunidades para nuestros clientes, ya sea que busquen cubrir sus posiciones o capitalizar aún más sobre los futuros movimientos de precio de ETH”.

ETH, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, ha visto su precio dispararse más de 20 veces su valor en los últimos 12 meses, cuatro veces el incremento de Bitcoin durante el mismo período. La comisión de gas de Ethereum se ha estabilizado desde la actualización Berlín del 15 de abril. La próxima actualización del mercado de tarifas, EIP 1559 (Londres), anunciada para julio, promete una reducción en los costos de gas aún mayor y una política monetaria deflacionaria.

Sobre Bybit

Bybit es un exchange de criptomonedas creado en marzo de 2018. La compañía provee servicios de minería y comercio en línea, además de soporte para API para clientes profesionales y minoristas alrededor de todo el mundo.

