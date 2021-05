Dra. María Jesús Manchón: una psiquiatra para la ansiedad, depresión o trastornos ha sido clave en el 2021 Emprendedores de Hoy

Tener una buena salud mental es sinónimo de bienestar y calidad de vida. Actualmente, aquellas personas que estén atravesando cualquier tipo de problema emocional o psicológico pueden contar con la ayuda de especialistas en psiquiatría, que se encargan de tratar al paciente para que este pueda sobrellevar o superar completamente las dificultades.

Los avances en tecnología permiten que hoy en día, una consulta con el psiquiatra se pueda hacer desde casa y a través de la vía online. Una de las profesionales que se ha adaptado de gran manera al contexto digital y a las circunstancias provocadas por el COVID-19 es la doctora María Jesús Manchón, quien tiene un portal dedicado a la divulgación y seguimiento de la salud mental, clave en el mantenimiento del soporte físico. A parte de realizar consultas online, la doctora especialista en psiquiatría también realiza consultas físicas en sus consultas de Valladolid, Palencia y León.

Sesiones en línea A través de las consultas en línea, la doctora Manchón valora el cuadro inicial del paciente que acude buscando asesoramiento profesional, pudiendo definir una línea de análisis según esa primera entrevista clínica. Al finalizar esa primera consulta online, la doctora especialista en psiquiatría estará en capacidad de presentar un informe y, de ser necesario, recetar lo que considere oportuno.

Después de la primera consulta online, es posible seguir con el tratamiento mediante consultas en línea, para evaluar cualquier tipo de problemática surgida y prescribir las recetas que la especialista en psiquiatría considere que son pertinentes, de acuerdo a la evaluación. En caso de que el paciente no necesite una consulta y únicamente quiera aclarar algunas dudas sobre el proceso llevado a cabo durante el tratamiento, es posible hacerlo contactando a la doctora Manchón de forma remota.

Las áreas de la salud mental en las que está especializada la doctora María Jesús Manchón son la psiquiatría de adultos y psicogeriatría; la psiquiatría del niño y del adolescente; la psicoterapia individual y los peritajes psiquiátricos. Las consultas no solo se pueden realizar en línea, sino que también están disponibles de forma presencial en las consultas de Valladolid, Palencia y León.

Pacientes satisfechos después de la terapia psiquiátrica La experiencia de quienes han acudido a las consultas online de la doctora María Jesús Manchón han sido completamente satisfactorias, así se muestra en los comentarios recogidos en la página web de la profesional. Los pacientes describen a la doctora como una especialista “muy atenta y preocupada” que, a través de diferentes medios, buscó brindar todo el acompañamiento posible. Otro de los testimonios disponibles asegura que la posibilidad de realizar una primera consulta vía online con la terapia psiquiátrica de la doctora hizo perder el temor de asistir a ese primer contacto, fue la oportunidad para empezar con las conversaciones y ahora plantea que puedan realizar consultas presenciales.

El principal fin a la hora de consultar a un especialista psiquiátrico es entablar una relación de empatía, donde paciente y doctor logren conectarse para trabajar de forma mancomunada en la recuperación del bienestar del paciente. Ese proceso permitirá que quien atraviesa cualquier problemática a nivel emocional logre reconocer qué le está afectando, aceptar lo que ocurre y contar con las estrategias necesarias para aprender a sobrellevar el proceso de la forma más idónea y saludable posible. Tanto si es de manera online como si es presencial, la doctora especialista en psiquiatría María Jesús Manchón es una gran profesional con una dilatada trayectoria profesional en el campo que se encargará de acompañar al paciente durante todo el proceso y ayudarle de la mejor manera posible.

