La magia de la medicina ayurveda. ¿Cómo ayuda a superar el estrés?

viernes, 14 de mayo de 2021, 15:38 h (CET)

Salud emocional a través de la terapia Ayurveda Culturas milenarias como la hindú encuentran en el equilibrio de las emociones la cura para toda enfermedad. Así lo demuestra la atención de Lola Peña, una de las mejores especialistas de España en medicina Ayurveda. Desde Granada ofrece tratamientos de salud integral basados en el conocimiento ancestral y cuya propuesta fundamental según Lola es que “para alcanzar un estado completo de salud, deben tratarse igual los dolores físicos y mentales. Cada malestar no es más que el reflejo de emociones, cargas y problemas alojados en el ser”.

Formada como profesional de este tipo de medicina en la Academy Ayurvedic Studies de Holanda y en el Sreekrishna Ayurveda Chikitsa Kedrande la India, Lola detalla sus servicios desde su propia página web dónde que incluyen consultas presenciales en España y Holanda, además de la posibilidad de recibir tratamiento online.

Control del estrés y Ayurveda: ¿En qué se relacionan? Una de las necesidades más frecuentes que surgen en las consultas suele ser el estrés. Este enemigo de la salud mina poco a poco el bienestar generando diferentes enfermedades. Para combatirlo, Lola Peña recomienda equilibrar las doshas, entendidas como “fuerzas primarias responsables de nuestro cuerpo y mente, que definen nuestra constitución ó tendencia al desequilibrio”. Estas fuerzas primarias llamadas Vata, Pitta y Kapha, se relacionan con los elementos de la naturaleza viento y espacio, fuego y agua y tierra y agua respectivamente.

Por otro lado, Lola Peña es especialista en el control de la ansiedad que sufren las embarazadas. Analizar la alimentación, según asegura ella, es fundamental para entender el estado psicológico de las personas. Para ello, a la hora de mejorar la salud emocional es importante suprimir de la dieta todos los productos químicos que mermen la salud, así como el exceso de azúcares y grasas.

El consumo de productos de origen animal también está limitado en la medicina ayurveda debido a que según sus principios adormece el organismo y aumenta la violencia en el ser humano. Los productos de origen animal en ciertos casos se consumen con la conciencia de que son usados como medicina, de hecho, algunos tipos constitucionales se pueden beneficiar de los mismos. En su página web Lola recomienda probar los efectos que la comida diaria causa en las sensaciones del cuerpo y asegura que mientras más fresca sea dará mayor sensación de ligereza y tranquilidad. Promoviendo así los alimentos sátvicos.

El retiro ayurvédico para una desconexión absoluta El Centro Ayurveda Medicina Natural, con su sede en Granada, abre sus puertas a todas las personas interesadas en liberarse del estrés mediante la práctica de yoga, técnicas de relajación, terapias con aceites medicinales y excursiones al aire libre, entre otras metodologías para mejorar el estado emocional. Además, los profesionales de Ayurveda trabajan la desintoxicación del organismo a través de comidas personalizadas, masajes y técnicas de respiración. Según afirma Lola Peña, con el paso de los días en el retiro los pacientes se van sintiendo cada vez con más energía, positividad, motivación y claridad mental.

Bien sea con tratamientos presenciales o consultas online, el mundo de sanación Ayurveda promete ser una experiencia que cambia vidas para mejor, combatiendo el estrés con cambios de patrones de pensamientos positivos de forma profunda y permanente.

