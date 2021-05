​¿Quién va a ganar la Liga? Las casas de apuestas lo tienen claro El campeonato liguero toca a su fin. ¿Qué equipo conseguirá llevarse el trofeo a casa esta temporada? Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 17 de mayo de 2021, 10:27 h (CET) La Liga 2020/2021 se encuentra muy próxima a su finalización, con apenas dos jornadas restantes para que la máxima competición del fútbol español declare a su nuevo vencedor.



Una liga, la de este año, que ha llegado especialmente reñida a su tramo último, con Atlético de Madrid, Real Madrid, FC Barcelona y Sevilla FC disputándose la primera plaza. Tras los resultados de los dos últimos encuentros, no obstante, todo parece haberse reducido a los dos primeros. Eso es, al menos, lo que cabe esperar en este corto espacio de tiempo, y lo que las principales casas de apuestas apuntan al respecto. O blanco... o rojiblanco.

El Atleti, favorito en todas las apuestas Los equipos de la capital son los claros aspirantes a poder llevarse el título liguero, con el restante par de encuentros destinados a decidirlo todo. El Atlético de Madrid espera ganarlos, dependiendo de sí mismo para declararse ganador; el Real Madrid, por su parte, espera un tropiezo del Atleti y que les permita tomar la delantera.

Es por ello que sitios con bonos casas de apuestas como Bet365 dan un 1,33€ por cada euro apostado si apostamos que el Atleti se llevará el trofeo a casa. Por el contrario, el Real Madrid cuenta con una cuota de 3,25€.

Tanto igual ocurre en otras plataformas de apuestas online del momento, como LeoVegas o Betfair. En estos casos, el equipo residente en el Wanda Metropolitano obtiene unas cuotas de 1,29 y 1,25, respectivamente, que cambian a 3,75€ por cada euro apostado en el caso del Real Madrid. Pero ¿qué es aquello que tienen por delante ambos equipos de aquí al final definitivo de La Liga?

Un final que podría ser anticipado Dos partidos, dos claves. Eso y nada más es lo que separa a los cuatro equipos al frente de la tabla de poder afianzarse o alcanzar la primera posición.

Por su parte, el Atlético de Madrid se enfrenta al Osasuna en esta próxima y penúltima jornada; el Real Madrid, al Athletic Club de Bilbao; el FC Barcelona, al Celta de Vigo; y el Sevilla FC, al Villarreal CF.

Si el Atleti gana, Barça y Sevilla ya no podrían alcanzar a los de Simeone en lo que queda de campeonato. Y si, al mismo tiempo, el conjunto dirigido por Zidane empata o pierde, el Atlético de Madrid sería campeón matemáticamente a falta de disputarse el último encuentro.

