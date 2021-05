Tres desayunos deliciosos que pueden ayudarte a perder peso

Existe una corriente extendida que argumenta que si quieres perder peso*, debes sufrir una alimentación que te deje con hambre y que los alimentos que te ayudan a adelgazar nunca son atractivos. Pero esto ni mucho menos es una ley universal, ni es cierto. Sí es cierto que si quieres perder peso* es aconsejable evitar las comidas más copiosas, y que alguno de los placeres más ricos que hay en la cocina suelen tener un aporte calórico demasiado elevado. Pero siempre hay soluciones, y, además de decantarse por unas cantidades equilibradas de alimentos y hacer ejercicio habitualmente, existen productos que te pueden ayudar en tu plan nutricional, como los de la marca Siken.





Además, debemos pensar que el primer alimento del día suele ser el más importante, ya que son los primeros que tomamos tras un largo ayuno que abarca en torno a ocho o nueve horas. Por todo ello, te dejamos con estas 3 ideas de desayunos deliciosos, pero que son perfectamente compatibles con una dieta que te ayude a perder peso*.

Tostadas con aguacate y pavo El aguacate sigue siendo uno de los alimentos más de moda en las cocinas. Si aún no te has atrevido a dar el paso para tomarlo como desayuno, aquí tienes una original idea que te hará empezar el día con energía. Elige unas buenas tostadas, como por ejemplo, las tostadas de salvado de trigo de Siken que contienen tan solo 17 Kcal por ración y son el perfecto sustituto del pan tradicional en los desayunos. Recomendamos untar las tostadas con una crema de aguacate batido con un toque de limón, sal y aceite de oliva, espolvorear un poco de sésamo blanco y negro e incluir unas lonchas de pavo cocido.

Batidos de diferentes sabores Si eres más de desayuno dulce, puedes decantarte por esta deliciosa opción, perfectamente válida también como postre o merienda. Además su preparación apenas te llevará unos minutos. Echa un vistazo al batido de fresa yogur de Siken, se trata de una deliciosa bebida de yogur de fresa, rico en fibra y proteínas y baja en calorías. Es ideal para cuidarse día a día.

Cereales y bebidas Otra idea para los desayunos es la unión de una bebida tipo sabor cacao o capuccino con unos ricos cereales. En Siken puedes encontrar los copos de salvado de avena que son ideales para empezar el día con energía gracias a la avena y el trigo. La combinación de estos dos cereales aporta los nutrientes y vitaminas necesarios para comenzar el día cuidándote. La avena es rica en fibra para ayudarte en tu digestión y además, aporta minerales, proteínas.

Para acompañar estos cereales, como hemos comentado, qué mejor manera que hacerlo con un desayuno de capuccino o cacao también de la marca Siken.

Como has podido comprobar, perder peso* no debe de estar reñido ni mucho menos con la idea de comer poco o tomar alimentos que no sean atractivos y deliciosos.

*Para perder peso: la sustitución de dos de las comidas principales del día por un sustitutivo en una dieta baja en calorías ayuda a perder peso.

Para mantener: la sustitución de una de las comidas principales del día por un sustitutivo de la comida en una dieta baja en calorías contribuye a mantener el peso después de la pérdida de peso.