eCustoms cierra una Ronda de Inversión de más de 846.000€ Comunicae

viernes, 14 de mayo de 2021, 13:27 h (CET) eCustoms, la empresa que permite la coordinación de todos los participantes en un envío internacional, cierra con éxito su ampliación de capital en la que han participado importantes Venture Capital, Business Angels de referencia y la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com Detalles de la compañía

eCustoms consiste en un servicio desplegado en la nube (SAAS), accesible globalmente 24x7, y escalable internacionalmente, que permite la coordinación de todos los participantes en un envío internacional, trazando completamente la operación gracias a la tecnología blockchain, y automatizando la extracción de información gracias a la Inteligencia artificial y machine learning.

La plataforma reduce en un 80% el tiempo empleado en cada expediente, permitiendo la previsualización de la documentación asociada a la operación, reduciendo los errores, y evitando el envío de documentación física. El proceso está estandarizado y por tanto es más sencillo, trazable y transparente gracias a la tecnología Blockchain.

Toda la información relativa al expediente de la operación está disponible para todos los participantes (incluso desde dispositivos móviles) en función de los permisos otorgados a cada uno de ellos, evitando la coordinación a través de correos electrónicos difíciles de localizar y trazar.

Se basan en cinco pilares básicos: son globales, agnósticos, interoperables, abiertos y colaborativos.

Detalles de la ronda de inversión

eCustoms ha cerrado una Ronda de Inversión de 846.000€ en total. En esta Ronda de Inversión han participado importantes Venture Capital, Business Angels de referencia y la plataforma de inversión alternativa SociosInversores.com.

eCustoms inició la Ronda de Inversión a través de la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com solicitando 400.000€. La ronda se sobrefinanció hasta alcanzar los 476.000€. En la Ronda minorista participaron más de 50 inversores privados integrantes de la Red de Inversores de SociosInversores.com.

Esta ampliación de capital les permitirá escalar con la mayor rapidez posible para capitalizar este momentum de mercado que viene de la mano de una necesaria digitalización de un sector con un volumen de mercado superior a los 10 trillones de dólares, que ha pospuesto demasiado el cambio y donde no hay ningún player dominante en el horizonte.

Por lo tanto, eCustoms destinará el capital solicitado al desarrollo del producto y al crecimiento comercial de la solución, ampliando el equipo actualmente de 5 nacionalidades distintas, formando así un equipo totalmente inclusivo.

Hitos de eCustoms

Son muchos los que han apostado por esta empresa, han participado en los programas de aceleración de The Venture City, Invest Horizon, Bankia Fintech by Innsomnia, B-Hub, La Nave y han sido seleccionados por la gigante Plug & Play Supply Chain.

eCustoms no para de cosechar éxitos y reconocimientos. Han conseguido el primer premio de los German Blockchain Award en 2020, han sido finalistas del EuTop50Awards en DeepTech,

Además, han presentado el proyecto en el programa Sustainable Development Goals de Naciones Unidas, con el fin de estandarizar los procesos de los canales de suministro.

Acerca de SociosInversores.com

SociosInversores.com es la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance. Durante sus 10 años de vida, ha financiado más de 150 startups con más de 35 M€. Cuenta con una red privada de más de 35.000 inversores y con un equipo de expertos que analizan y asesoran a las startups antes, durante y después del proceso de financiación. Pioneros en conseguir la licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.