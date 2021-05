Todo sobre Flor Moments, uno de los ecommerce de flores que más creció en 2020 El creador tuvo claro desde el principio que la atención al cliente debía adquirir una gran trascendencia Redacción

jueves, 13 de mayo de 2021, 12:37 h (CET) Recibir flores directamente en el domicilio antaño exigía acudir a un establecimiento especializado con tal de hacer el encargo oportuno. También era posible realizarlo por medio de llamada telefónica, pero la imposibilidad de ver el catálogo daba pie a una experiencia no muy gratificante. Todo lo contrario sucede hoy en día gracias a la existencia de flormoments.com.



Se trata de un comercio electrónico que envía flores a la dirección indicada al formular el pedido en línea. Pero, ¿a qué tipos de productos nos referimos? A las flores tanto frescas como secas e incluso preservadas hay que añadir las plantas. Por ende, el catálogo es uno de los más diversos si se compara con el resto de floristerías online.

De hecho, podría decirse que es el comercio electrónico que ofrece una mayor variedad. Ello es fruto de distinguirse de la competencia, la cual en líneas generales acostumbra a ofrecer solamente flor fresca.

Flor Moments nace en el año 2017 y empieza a registrar una creciente demanda, la cual le ha llevado a alcanzar el top 10 de floristerías online de España. El auge se multiplicó si cabe desde el principio de la pandemia. Así lo demuestra la facturación de este exitoso negocio.

En el año 2019 facturó una cifra inferior a los 20.000 euros. A partir de marzo de 2020 todo fue a mayores hasta que, al terminar, se cerraron las cuentas anuales con una facturación de 500.000 euros. El incremento es muy considerable. Tanto es así que, a día de hoy, cuentan con miles de clientes.

Pero no solo los números importan. Registrar tantos pedidos de poco serviría si el comercio electrónico no tuviese muy buenas opiniones. Las de Flor Moments son inmejorables, tal como indica Ekomi.

En los momentos de escribir estas líneas presenta una valoración de 9/10, la cual es obtenida a partir de multitud de opiniones revisadas y verdaderas. Ello se traduce en que este comercio electrónico sea una de las floristerías online con mejores valoraciones.

Tiene mucho mérito, puesto que el servicio es un tanto delicado. Lograr que las flores lleguen en un óptimo estado puede convertirse en un reto, pero siempre lo consigue Flor Moments.

Claves del éxito ¿Cómo han logrado un aumento tan significativo de clientes y pedidos? Héctor Santonja nos saca de dudas. Hablamos con la persona encargada de la gestión. “No me gusta etiquetarme como CEO, ya que debido a la naturaleza de startup de la empresa se han tenido que realizar muchísimas tareas distintas”.

Tal como menciona, desde el principio tuvo claro que la atención al cliente debía adquirir una gran trascendencia. Así pues, focalizó gran parte de sus esfuerzos en proporcionar un óptimo servicio en este sentido, aunque no fue su única obsesión. A la misma hay que añadir la relacionada con la política de entregas.

Flor Moments dispone de unas instalaciones envidiables en las que reciben flor fresca a diario. Ello garantiza una gran calidad del producto posteriormente comercializado por Internet.

Héctor y su equipo siempre están en busca de nuevos productos que ofrecer a sus clientes, los cuales cada vez van a más. Si los propios usuarios demandan ciertos artículos en concreto, la tienda online no duda en ofrecérselos. Siempre está tratando de innovar, por lo que mes tras mes va sacando productos que no vende ningún otro comercio electrónico similar.

Otra clave del éxito que deriva en muy buenas opiniones en la red reside en la gran calidad que destila el transporte, así como el packaging. Todos los productos son servidos en una caja diseñada específicamente para albergar en ella productos florales. Gracias a ello, las flores se mantienen sujetas, evitando que sufran daño alguno.

Por si fuera poco, todas las flores viajan hidratadas y ventiladas. De esta manera se garantiza un momento muy especial a la persona que las recibe. La ilusión y el agradecimiento no tardan en apoderarse del susodicho, sensaciones positivas que son muy necesarias en unos tiempos tan duros como los que le ha tocado vivir a la sociedad actual.

