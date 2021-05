BIM o CAD: El Mejor Máster BIM Comunicae

jueves, 13 de mayo de 2021, 08:32 h (CET) ¿Qué es más importante para la Arquitectura, CAD o BIM? Si se tarda mucho en contestar ya se ha contestado. En este artículo se aclarará por que CAD revolucionó en su día el mundo de la Arquitectura y la Construcción y BIM es ahora totalmente disruptivo, así como la necesidad que tienen los arquitectos de la mejor formación Master BIM y las mejores opciones existentes actualmente Como decía Antonio Banderas en su anuncio de colonia, si se tarda en pensar mucho tiempo ya se ha contestado.

Parece mentira, pero aún quedan muchos arquitectos que no saben exactamente que es BIM ni sus consecuencias en el futuro de la Construcción y la Arquitectura. Si es el caso, este artículo aclarará de una vez por todas estos conceptos.

Echando la vista atrás unos treinta años es posible situarse en una época en la que los estudios de arquitectura delineaban con estilógrafos y usaban papel vegetal. Fue entonces cuando irrumpió un software que prometía hacer todo eso con un ordenador y archivarlo digitalmente. Este hecho fue totalmente disruptivo y provocó que en unos pocos años la mayoría de arquitectos compraran un PC y cambiaran radicalmente su manera de trabajar. Este software se llamaba AutoCAD.

El CAD no era ni más ni menos que el diseño asistido por ordenador. Es decir, mediante un conjunto de herramientas de dibujo (líneas, arcos, tipografías, etcétera) se podía dibujar un plano sin errores, escalarlo, maquetarlo y reproducirlo tantas veces como se quisiera. Esto era totalmente novedoso y supuso un antes y un después para el mundo de la arquitectura.

Pasaron los años y AutoCAD mejoro sus herramientas, pero no cambio mucho en sus premisas fundamentales: dibujar líneas. Sin embargo, el mundo de la Construcción demandaba ya un software específico y adaptado al mundo de la construcción por lo que finalmente llego BIM que viene a ser un modelo de información del edificio.

BIM desarrolla un modelo global de la obra introduciendo elementos propios de la arquitectura tales como muros, puertas, ventanas, etcétera, todos ellos parametrizados y perfectamente referenciados de manera que se puedan medir, coordinar, contabilizar, etcétera. El salto tecnológico ha sido enorme y hoy por hoy supone la mejor herramienta que puede manejar un arquitecto para desarrollar su trabajo.

La parte mala es que su aprendizaje no es fácil y requiere de una formación más avanzada que la demandada por CAD. Existen multitud de formaciones online que cubren esta enseñanza, pero la realidad es que al final la mejor opción es un Máster BIM. Pero, ¿qué Master BIM elegir? Para facilitar la elección del mejor master BIM el Blog Arquitectos León analiza las mejores opciones que existen actualmente para este tipo de formación. En concreto se destaca la formación de Espacio BIM -espacioBIM.com-, totalmente especializada e impartida por arquitectos que, mediante un seguimiento personalizado, gamificación, proyectos reales y certificaciones proporciona probablemente la mejor formación en Master BIM para los arquitectos hoy en día.

¿Qué es más importante, CAD o BIM?

