Cuánto ganan por webcam: una chica de Madrid comparte cifras reales de sus ingresos en Bongacams La cantidad es varias veces superior al salario medio del país Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 12 de mayo de 2021, 11:18 h (CET) En 2020, cuando literalmente todo el mundo se conectó a Internet debido a la pandemia, muchas personas empezaron a buscar oportunidades de trabajo en la red y descubrieron la esfera de la webcam.



Decidimos saber cuánto se puede ganar en un sitio de webcam, y encontramos una historia real de Isabel de Madrid. Habla con franqueza de sus ingresos e incluso da cifras exactas.

Isabel está activa en Instagram, y recientemente contó a sus suscriptores sus ganancias en BongaCams e incluso publicó una foto de un cheque de 8.296,03 euros por un mes. La cantidad es varias veces superior al salario medio del país, y no es de extrañar, porque gracias al auto aislamiento masivo, los sitios de cámaras web se han hecho aún más populares en todo el mundo. También comparte ocasionalmente consejos útiles en sus relatos:

- Cómo aumentar los ingresos y elevar la popularidad; - Cómo asegurarse de que los usuarios de Madrid no vean sus emisiones; - Cuáles son las otras formas de ganar dinero en BongaCams, etc.

Una de sus publicaciones reunió un gran número de "likes". ¡Isabel dijo que había ganado 1.228 euros en un día! "¡Gracias, BongaCams!" "¡Gracias a todos los que ven mis emisiones y me hacen más feliz cada día!"

Empezó a viajar activamente mientras trabajaba en BongaCams, y ahora publica fotos increíblemente bellas y hace relatos de los lugares exóticos que consigue visitar. "Si alguien me dijera hace seis meses lo bruscamente que iba a cambiar mi vida, ¡no me lo creería!" - escribió en Instagram.

Se pueden encontrar muchos ejemplos similares. Todos ellos demuestran que la webcam es una de las fuentes de ingresos más lucrativas de la actualidad.

Muchos coinciden en que BongaCams no sólo proporciona estabilidad, sino también una sensación de libertad. Puedes emitir desde cualquier lugar, incluso desde un teléfono móvil, y seguir ganando buen dinero en cualquier momento. No hay requisitos especiales, salvo la edad mínima de 18 años, por lo que puedes empezar a trabajar en cualquier momento.

Por paradójico que pudiera parecer, la pandemia ha ayudado a muchas chicas a ver nuevas oportunidades y ha revelado el enorme potencial de los sitios de cámaras web, que permiten ganar un excelente dinero sin salir de casa.

