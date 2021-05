La española Notebloc, seleccionada como mejor startup europea de educación por la aceleradora Impact EdTech Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 00:01 h (CET) Notebloc concluye el programa de aceleración en la primera posición de entre las 10 startups participantes. La empresa consigue el sello "Best in Class" de Impact EdTech, la aceleradora que organizó la convocatoria extraordinaria "Remote Schooling" en la que participan desde noviembre del pasado año Notebloc, empresa española dedicada a la innovación y tecnología aplicada a la educación, ha finalizado el programa de aceleración de startups Impact EdTech “Remote Schooling” como la mejor empresa de la convocatoria, recibiendo así el sello “Best in Class”. Gracias a este, y además de los fondos que obtendrá por haber completado el programa con éxito (un total de 110.000 euros), su popular aplicación gratuita de escaneo y organización de documentos, Notebloc Scanner, gozará de beneficios adicionales otorgados por el consorcio organizador de la aceleradora. A través de European Schoolnet, la app será puesta a disposición de los ministerios de educación de toda Europa a fin de encontrar sinergias entre la empresa y los diferentes gobiernos.

“Para nosotras este reconocimiento es sumamente importante porque nos demuestra, una vez más, que estamos creando y aportando un gran valor a la comunidad educativa”, comenta Maria Trullàs, cofundadora de la empresa junto a Bente Malmberg. “Tuvimos la gran suerte que desde Impact EdTech nos conectaron con los mejores mentores que jamás hubiéramos soñado tener, Erramun Martiarena (Scientix) para la parte de desarrollo educativo y Guillermo Albizuri (Google) para estrategia empresarial. Ellos nos han animado y empujado muchísimo en conseguir nuestros objetivos tanto a nivel educativo como de negocio”, añade.

Notebloc Scanner está disponible en las tiendas de aplicaciones Google Play, App Store y Huawei App Gallery, acumula más de 7 millones de descargas a nivel mundial y está traducida a más de 30 idiomas. Al ser una app con una fuerte presencia en el sector educativo, la empresa ha considerado desde sus inicios que es necesario que los más jóvenes puedan utilizarla en su lengua materna. La mayoría de los usuarios de Notebloc Scanner son estudiantes y profesores, y la app ha sido especialmente diseñada para ellos: a parte de la función de escaneo, tiene elementos muy útiles como el sistema de organización de documentos que ofrece. Dentro de Notebloc Scanner el usuario puede crear carpetas y sub-carpetas y organizar así sus apuntes, deberes, páginas de libros, etcétera; y luego compartirlos de forma sencilla.

Desde la presentación de la candidatura para participar en el programa de aceleración Impact EdTech en septiembre de 2020, Notebloc ha pasado por meses de intenso trabajo que les han permitido perfilar el producto y la estrategia de negocio. Para este 2021, la empresa se ha marcado objetivos muy ambiciosos. Entre ellos, crear una versión adicional de la app, dirigida a instituciones educativas, gobiernos y empresas, las cuales podrán adquirir licencias de la misma a fin de que estudiantes y profesores, así como profesionales de otros sectores, puedan utilizarla sin publicidad.

Actualmente la app Notebloc Scanner es totalmente gratuita para todos sus usuarios, sin ninguna restricción en ninguna de funcionalidades. La empresa genera ingresos a partir de las inserciones de publicidad, así como una compra integrada de 3,49 euros para la versión Premium que permite a los usuarios disfrutar de la app sin anuncios.

Acerca de Notebloc

Notebloc es una startup española nacida en 2013 en Barcelona, dedicada a la innovación y a la tecnología aplicada a los sectores de la educación y la papelería. Sus creaciones más populares son la cuadrícula invertida de las hojas de sus cuadernos (hojas de color gris pálido con líneas de pauta blancas, que favorecen la lectura de apuntes tomados sobre las mismas), así como la app Notebloc Scanner. Esta cuenta con más de 7 millones de descargas y ayuda a estudiantes de todo el planeta a ser más productivos en su día a día, ofreciendo una herramienta gratuita para escanear, organizar y compartir documentos desde el móvil.

Recientemente, Notebloc ha participado en la aceleradora Impact EdTech, financiada por la Comisión Europea, donde ha recibido el sello “Best in Class”.

